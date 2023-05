Magazzino 'graziato' dall'alluvione, l'editore ravennate ora dona libri alle biblioteche colpite dalla catastrofe

L'alluvione che ha distrutto gran parte della nostra provincia, causando danni incalcolabili ad aziende e famiglie, non ha risparmiato i luoghi della cultura. Ancora impossibile fare una stima complessiva dei danni, ma a essere stati colpiti sono anche chiese, musei, archivi e biblioteche del territorio. Luoghi dove si conservano le radici della nostra memoria e cultura. C'è però che si vuole muovere fin da subito per porre un rimedio, almeno in parte, all'enorme danno causato dalla catastrofe. Dopo avere tirato un sospiro di sollievo per il proprio magazzino, che al momento sembra essere stato 'graziato' dall'alluvione, le Edizioni del Girasole di Ravenna decidono di donare libri alle biblioteche colpite della Provincia.

La casa editrice ravennate ha infatti individuato 100 titoli - vecchi e nuovi - che saranno donati alle biblioteche pubbliche danneggiate, a partire dalla Biblioteca Manfrediana di Faenza e alla Biblioteca Comunale di S. Agata sul Santerno, che hanno già fatto appello in tal senso. Questo, dopo che il proprio archivio di Godo, sembra aver scansato gli enormi danni che l'alluvione avrebbe potuto causare. "Non siamo ancora andati sul posto - spiega l'editore Ivan Simonini - ma dalle foto che ci hanno mandato, sembra che l'acqua non sia penetrata. Se è così, scampato pericolo".

Sembra infatti che a Godo, gli allagamenti siano stati in parte fermati dalla linea ferroviaria, che ha protetto una parte della frazione. L'editore, tuttavia, ha deciso di mettere in campo questa iniziativa solidale per sostenere chi invece ha subito danni pesanti. La fiumana di acqua e fango, per esempio, ha raggiunto un metro di altezza nei locali della Manfrediana di Faenza. Un danno che, oltre che dal punto di vista materiale, rischia di essere catastrofico per la memoria del territorio. "Dipende da cosa è stato distrutto - sottolinea Simonini - se si tratta di codici antichi, allora si tratta di un patrimonio completamente perduto. Se sono libri dal Novecento a oggi, si può rimediare".