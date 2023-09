Alluvione, erogati 37 milioni di euro per il pagamento di interventi di somma urgenza

Il Commissario straordinario alla ricostruzione, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha disposto oggi l’erogazione di 37.727.671 euro all’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e Protezione civile dell’Emilia Romagna. I fondi, che sono entrati immediatamente nella disponibilità dell’ente, vanno a ristorare le spese sostenute per 60 interventi di somma urgenza effettuati nei territori emiliano-romagnoli. Nel novero di questi lavori sono incluse opere per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, il ripristino di argini, il taglio e la rimozione di vegetazione lungo i tratti fluviali e la pulitura degli alvei.

Anche questo finanziamento viene erogato sulla base dell’ordinanza numero 6/2023, con la quale il Commissario Figliuolo, già il 25 agosto scorso, aveva fornito alle Regioni e ai soggetti attuatori le indicazioni per richiedere i rimborsi delle spese per gli interventi di somma urgenza già effettuati e da completare per la messa in sicurezza del territorio, pari a 289 milioni di euro.