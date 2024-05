Alluvione, esperti a Ravenna per parlare di agricoltura e cambiamento climatico

La Delegazione Fai di Ravenna, in collaborazione con Slow Food Ravenna, propone un nuovo appuntamento per il ciclo di incontri “Ravenna dopo l’alluvione. Il tempo della conoscenza e delle responsabilità anche individuali”. Lunedì, alle 17.30, nell’Aula Magna della Casa Matha in Piazza Andrea Costa a Ravenna, Paolo Mannini, agronomo e membro dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e dell’Accademia dei Georgofili, parlerà di “Agricoltura e cambiamento climatico”.

Il cambiamento climatico sta determinando un notevole impatto sull’agricoltura. L’innalzamento delle temperature e la “tropicalizzazione” delle piogge determinano notevoli effetti negativi sulle colture e sulla produzione di alimenti. Problemi

determinati dalle maggiori necessità d’acqua per effetto dell’innalzamento delle temperature e minore pioggia utile, ed anche danni diretti causati dall’eccessivo

irraggiamento solare, dalle piogge, dal vento, dalla grandine e dalle gelate tardive. Verranno illustrate tutte le azioni di adattamento al cambiamento climatico e quelle che si stanno intraprendendo per limitare le emissioni di gas climalteranti a favore non solo dell’agricoltura ma anche dell’ambiente e della salute dell’uomo.

Ad introdurre l’incontro, i saluti di Giovanni Gabbianelli, Delegato ambiente del Fai di Ravenna, mentre le conclusioni sono affidate a Stefano Francia, Presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna. L’incontro fa parte di un ciclo, proposto dalla Delegazione Fai di Ravenna e da Slow Food Ravenna, per aiutare a comprendere le molteplici e diversificate conseguenze dei cambiamenti climatici in atto e i comportamenti da assumere per concorrere alla salvaguardia dell’ambiente.