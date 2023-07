Dopo l'alluvione i 'cimiteri delle auto' a Faenza: telecamere per evitare gli sciacalli

Degli oltre 120mila metri cubi di fango e rifiuti stoccati alle Perle ne restano complessivamente poco meno di 20mila. Il lascito della Faenza alluvionata da smaltire si è ridotto notevolmente e, mentre sono ancora presenti in città i mezzi di spurgo provenienti da mezza Italia, la gigantesca montagna di fango cementificato e di materiali danneggiati cala giorno dopo giorno. Nelle stime dell’amministrazione manfreda lo smaltimento definitivo è previsto entro la prossima settimana. Un’area è stata già chiusa, “il resto sarà portato in via Sant'Andrea, dove un impianto di secondo livello che non fa stoccaggio processerà il materiale in discarica o al termovalorizzatore”, spiega l’assessore all’ambiente Luca Ortolani.

Se la fanghiglia liquida pompata dai grandi mezzi nei giorni e nelle settimane successive all’alluvione è stata riportata nel Lamone, la grande opera di smaltimento dei solidi ha comportato certamente un po’ più di tempo, in particolare per i volumi non convenzionali. Diversa ancora, poi, la questione riguardante le auto. Erano infatti ancora un migliaio la scorsa settimana i mezzi privati infangati e danneggiati che sono stati presi in custodia e ‘parcheggiati’ in aree dedicate, creando veri e propri "cimiteri" di auto. Il tutto a carico della municipalità.

“La custodia è a carico del comune - chiarisce l’assessore -. Ancora molti proprietari sono in attesa di decidere se demolirle o venderle anche in funzione dei ristori. I cittadini sono stati messi in difficoltà dalla mancanza di chiarezza sulle regole”. I cimiteri delle vetture in città sono due. Si tratta di luoghi privati, presidiati e videosorvegliati anche per evitare fenomeni di sciacallaggio. Proprio sul tema sciacallaggio, l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi ha specificato che l’amministrazione fortunatamente non ha avuto segnalazioni specifiche in merito. E almeno questo, in una situazione ancora emergenziale come quella di Faenza, è un dato positivo.