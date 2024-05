Famiglia alluvionata ancora fuori casa: "Il nostro cane salvato per miracolo. Per due settimane non ho potuto vedere i miei figli"

"Sotto le piastrelle che stiamo staccando dalle pareti si sente uno strato morbido. I muri sono ancora molto bagnati e anche tra le fughe del rivestimento del pavimento sono visibili chiazze di umidità". Ha vissuto un'odissea non del tutto finita la famiglia Florio, a Faenza. A un anno dall'alluvione non è ancora ritornata a casa propria. A parlarne sono Michele e Raffaella, che trascorrono intere giornate a rimettere in sesto la propria casa, nella quale sperano presto di tornare insieme ai loro tre bambini.

La doppia alluvione che ha colpito Faenza li ha messi quasi in ginocchio. "Tra furgone di lavoro, attrezzi, auto, mobili e il rifacimento della casa abbiamo avuto un danno, sottostimato, di almeno 150mila euro - spiega Michele -, senza considerare tutti i vestiti che abbiamo buttato e dovuto pian piano ricomprare. Stiamo facendo quasi tutto da soli, purtroppo sentiamo l'assenza dello Stato". Per fortuna, aggiunge Raffaella, non è mancata la solidarietà del territorio: "Abbiamo avuto una mano anche dagli amici dei nostri bambini. Le loro famiglie ci hanno donato dei vestiti".

Con la prima alluvione hanno affrontato tre traslochi forzati in pochi giorni e la famiglia ha vissuto divisa per settimane. "Quando l'acqua è arrivata la notte della prima alluvione non sapevamo dove sbattere la testa - racconta Raffaella -. Dopo aver lasciato casa sul gommone dei vigili del fuoco, siamo andati dal fratello del mio compagno, a Massa Lombarda. Anche il nostro cane è venuto lì con noi; il mio compagno lo ha salvato mentre nuotava letteralmente in mezzo alla strada, diventata un fiume. È rimasto da mio cognato fino a dicembre scorso, ma ora è con noi. Noi però da Massa volevamo avvicinarci a Faenza e in questo ci ha aiutati la nostra babysitter, ospitandoci in una stanza di casa sua, nella quale aveva un letto matrimoniale. In cinque stavamo effettivamente stretti e allora ci siamo spostati a casa di amici dei nostri genitori, sempre nei dintorni di Faenza, dove siamo rimasti per qualche mese".

Nel frattempo il maltempo proseguiva e il territorio stava per affrontare la seconda alluvione. Anche questa sistemazione, vicina a un corso d'acqua e al piano terra, era a rischio. "Ho preferito per precauzione mandare due bambini a casa di mio cognato a Massa Lombarda, che aveva due lettini - ricorda ancora Raffaella - e il terzo dai miei genitori a Faenza. Con la seconda alluvione siamo rimasti bloccati in città e non ho visto i miei figli che erano a Massa per oltre due settimane".

Per avere un pasto caldo e un po' di spesa alimentare sono stati supportati dalla rete cittadina, tra i punti ristoro allestiti dal Comune e dai rioni e la mensa di associazioni come La Piccola Betlemme. E sul lavoro Raffaella, operatrice sociosanitaria, ha avuto la disponibilità a restare a casa per pensare prima all'emergenza. "A luglio dell'anno scorso ci siamo potuti trasferire finalmente tutti nella casa in campagna di mio padre, lasciata libera dal precedente inquilino - riprende Raffaella -. Siamo ancora in questo appartamento che abbiamo sistemato in maniera provvisoria, con una cucina acquistata al mercatino nella quale non funziona il forno e con un vecchio frigo che non congela bene".

In parallelo la famiglia Florio continua a sistemare casa, nella quale alcune pareti sono crollate. "Speriamo di rientrare entro qualche mese - afferma Michele - abbiamo fatto tanti lavori, pagato dei tecnici per svolgere le perizie. Per fortuna la manodopera la metto io, sono un muratore. Ma anche i costi delle materie prime, rispetto a due anni fa, sono triplicati e sugli aiuti non abbiamo certezze. Sto ancora pagando le rate di un furgone che mi è costato oltre 40mila euro e che ho buttato via, per prenderne un altro. Per ora stiamo anticipando tutte le spese noi. Ma se una famiglia, già alluvionata, non riuscisse più a sostenere certi costi cosa deve fare, indebitarsi?", si chiede in conclusione Michele.