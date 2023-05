Famiglie che cenano e anziani che riposano: la prima notte degli sfollati di Faenza al PalaCattani

Novantanove brandine da campo collocate lungo il perimetro del campo di gioco. Un punto informativo posizionato all’ingresso laterale e presidiato dai volontari del comitato locale della Croce Rossa e una scatola di giochi posta sotto il canestro del parquet del Palacattani di Faenza. Il punto di prima accoglienza, allestito nella serata di martedì quando sono iniziati i primi allagamenti, è diventato operativo già alle prime luci dell’alba di mercoledì, quando le prime decine di sfollati delle zone alluvionate della città, soccorsi dai Vigili del Fuoco, sono stati condotti dai soccorritori e dai Carabinieri della compagnia manfreda in Piazzale Tambini. Qui le persone hanno trovato riparo, hanno avuto occasione di contattare qualche parente e hanno ricevuto un pasto caldo e la primissima assistenza.

Non sono mancati anche momenti di tensione: qualcuno infatti aveva chiesto insistentemente di poter tornare a casa a sistemare i danni causati dall’esondazione del Lamone, oppure almeno a recuperare qualcosa. Se per alcuni la situazione è tornata alla normalità entro la serata, per altri invece è andata diversamente: degli oltre 120 faentini costretti fuori casa, in molti hanno avuto la possibilità di essere ospitati da parenti e amici. Non tutti però: prima di sera infatti erano circa una ventina le persone ospitate all’interno del palazzetto dello sport.

Una famiglia con bambini stava consumando la cena sui tavolini di legno posizionati nella zona ristoro, una coppia di persone anziane invece riposava nel posto letto, lui steso sulla brandina con una coperta di lana pesante addosso e lei al suo capezzale, con occhi carichi di emotività e di pensieri. A distanza di qualche metro un faentino costretto ad abbandonare la propria abitazione conferiva con il vicesindaco Fabbri, mentre l’assessore Agresti era collegato telefonicamente nell’intento di far pervenire altri pasti nella struttura. Entro la serata si prevedeva l’arrivo di altre venti persone: “I pompieri stanno evacuando le abitazioni da ieri sera. Alcune persone sono solo passate dal Palacattani e hanno poi trovato un’altra sistemazione”.

Nel corso della giornata si sono susseguite numerose iniziative di solidarietà. L’obiettivo dell’amministrazione sarà di coordinarle nei prossimi giorni attraverso la rete delle associazioni, che saranno incontrate stasera alle 20 nella sala del consiglio comunale. Il grosso del lavoro sarà però richiesto ai volontari quando l’acqua sarà completamente rimossa, e riguarderà il ripristino e la pulizia delle zone interessate.

L’auspicio di tutti riguarda la possibilità di fare tornare quanto prima i cittadini nelle proprie abitazioni, un po' perché il centro di prima accoglienza al Palacattani per definizione è una sistemazione di emergenza, un po' perché c'è la voglia di voltare pagina nel più breve tempo possibile. Tra le iniziative è prevista una raccolta fondi dedicata all’alluvione nel faentino.

Il giorno dopo l'alluvione

Sul ravennate torna il sole, ma rimangono allagamenti e situazioni critiche

Famiglie che cenano e anziani che riposano: la prima notte degli sfollati di Faenza al PalaCattani

La discoteca offre ingressi gratuiti ai cittadini colpiti dall'alluvione

L'acqua invade le ferrovie: le paperelle nuotano lungo i binari - VIDEO

Confesercenti, un ‘fondo solidale’ per gli imprenditori colpiti dall'alluvione