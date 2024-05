Un anno dalla prima alluvione. Il sindaco di Faenza: "Ancora centinaia di sfollati, troppo complicate le richieste di contributi"

"Sono passati dodici mesi che hanno cambiato la nostra città e l'Unione della Romagna faentina. Un dramma vissuto subito dopo il Covid e la crisi energetica post guerra in Ucraina. Situazioni che ci avrebbero potuto mettere in ginocchio". Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, a un anno esatto dalla prima delle due alluvioni che hanno colpito duramente la città e il suo territorio, ripercorre un periodo che "pur creando delle ferite, ha fortificato uno spirito di coesione e identità territoriale che, sono convinto, ci porterà a essere migliori di come eravamo prima. Anche alla luce delle sfide che dobbiamo affrontare".

Uno dei punti toccati dal primo cittadino riguarda la situazione degli sfollati e le richieste di contributo che ancora arrivano da molte famiglie. "Un anno fa - ricorda Isola - siamo partiti con centinaia di famiglie arrivate tra il PalaCattani e il PalaBubani e abbiamo avuto fino a 280 persone ospitate nelle strutture alberghiere. Sul nostro territorio sono state quasi 1.500 le famiglie che hanno inoltrato domanda per il Cas, il Contributo di autonoma sistemazione. Altre tremila, invece, hanno avuto accesso al Cis, il contributo di immediato sostegno. Oggi abbiamo zero persone nelle strutture ricettive e un centinaio di famiglie in più che hanno avuto accesso ad alloggi popolari, la cui rete è stata rafforzata. Abbiamo fatto molto, ma c'è ancora tanto lavoro da fare".

Uno dei punti che Isola evidenzia è la difficoltà per i privati cittadini di accedere ai contributi predisposti dalla struttura commissariale, attraverso le ordinanze n.11 e n.14 che transitano dalla piattaforma Sfinge. Inoltre fino a due mesi fa, secondo le richieste attivate per il Cas, erano ancora 350 le famiglie destinatarie del contributo. "Uno dei problemi della gestione commissariale - riprende Isola - riguarda proprio l'erogazione di sostegni ai privati. Sul fronte delle opere pubbliche il percorso e la comunicazione tra il territorio e la struttura centrale è stata più proficua, come testimoniano le opere avviate e da avviare anche a Faenza. Con i privati è molto più complesso: su Sfinge, tanto per fare un esempio, sono solo venti le famiglie faentine che hanno presentato domanda. Questo vuol dire che il portale non funziona come dovrebbe e rischia di mettere ancor più in difficoltà chi non può ristrutturare casa attingendo da fondi propri".

Secondo Isola, in materia di contributi ai privati, le ordinanze commissariali non hanno tenuto conto delle istanze dei territori, aumentando la burocrazia a carico dei cittadini."Molti tecnici - va avanti Isola - non se la sentono nemmeno di farsi carico delle perizie richieste per la compilazione della domanda. Abbiamo presentato decine di proposte per migliorare questa situazione. Ultimamente la struttura commissariale ne ha accolto alcune, inoltrate anche insieme alle associazioni di categoria. Ci auguriamo che alleggeriscano il carico burocratico di quelle ordinanze".

La struttura commissariale ha attivato gli sportelli per aiutare cittadini e imprese nella compilazione delle domande sulla piattaforma Sfinge. Servizi che saranno aperti anche a maggio. Lo stesso Isola ribadisce che, per affrontare la situazione in maniera concreta, occorre un reale e costante confronto con il territorio. "Circa otto mesi fa avevo chiesto che la struttura aprisse una sede in città una propria sede. Ritengo che fu un grande errore non farlo, perché - conclude - ha creato una mancanza nel rapporto diretto tra la stessa e i cittadini".