I residenti del Borgo dopo la visita delle Istituzioni: "Alle parole seguano i fatti"

La parola ‘disperazione’ nel vocabolario dei cittadini della Romagna Faentina c’è. Ma nel caso della recente alluvione è stata dignitosamente sostituita da ‘situazione complessa’. All’incontro organizzato a Palazzo Manfredi in occasione della visita del Ministro per la Protezione Civile e i rappresentanti delle Istituzioni nei territori colpiti dalla calamità non erano presenti solo i volontari ma anche alcuni cittadini che hanno subìto in prima persona i danni dell’alluvione: “A parole sono state dette cose giuste, però vediamo i fatti. C’è il discorso di togliere l’Imu e le tasse per gli alluvionati, 20mila euro hanno detto che dovrebbero arrivare in un paio di settimane, poi vediamo cosa succede”, il commento a margine di Wilmer, socio dell’azienda edile Melandri che ha sede in via Silvio Pellico, una delle vie più colpite dall’alluvione. L’azienda edile dà lavoro a dieci famiglie in quanto conta due artigiani in collaborazione e otto dipendenti che oggi sono in cassa integrazione. “Non ho quantificato nello specifico ma come azienda avrò almeno 200mila euro di danni, che forse, anzi sicuramente, non verranno tutti rimborsati. Qualcosa però mi piacerebbe ricevere indietro e soprattutto vorrei che i miei dipendenti, che ora sono in cassa integrazione riuscissero a prendere la paga normale perchè anche loro hanno una vita, dei figli, e non possono guadagnare di meno - afferma l’imprenditore -. Io speravo di ricominciare a lavorare la prossima settimana ma sicuramente non riuscirò a pieno regime perchè devo riallestire l’ufficio dove ho i muri pieni di acqua e soprattutto devo riacquistare gli attrezzi, per i quali dopo l’ordine serviranno almeno una decina di giorni”.

Sotto al palazzo comunale anche una residente di via Ragazzini, che vuole restare anonima, ha manifestato le proprie preoccupazioni e le proprie perplessità: “A me dispiace molto. Oggi si sono ringraziati i volontari che hanno fatto un lavoro eccezionale, e confermo, ci sono stati vicino come non mai. Ma non si è menzionato ‘l’alluvionato’ che in questa situazione sono le persone che ci hanno rimesso più di tutti e che ora hanno paura per il proprio futuro”.

Al di la degli interrogativi sul futuro, offuscano i pensieri in particolar modo gli interrogativi sul passato: "In questi giorni abbiamo sentito tanto parlare di prevenzione e di multilivello nelle decisioni, ma perchè non avevamo un alert system? Di notte sono poche le persone che girano per strada ma se l’alluvione fosse avvenuta nel pomeriggio quando le persone tornano a casa in bicicletta? A Sarna gli eventi c’erano già stati il giorno prima”. E ancora “Si poteva forse fare qualcosa in più per avvertire la popolazione e consentirci di salvare qualche bene?”.

Su questo punto nei giorni scorsi erano state presentate alcune interrogazioni consiliari, ed è notizia recente che oltre al fascicolo aperto d’ufficio dalla Procura della Repubblica di Ravenna per chiarire le circostanze legate alla morte di Remo Bianconcini, travolto dall’acqua a Castel Bolognese lo scorso 3 maggio, gli inquirenti hanno aperto un altro fascicolo conoscitivo, stavolta legato agli allagamenti.