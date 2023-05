L'alluvione ferma il Festival delle Culture: "I nostri valori si stanno manifestando in ogni angolo della Romagna"

Niente da fare, l'emergenza alluvione ancora in atto, annulla l'edizione 2023 del Festival delle Culture. Come spiegano gli organizzatori, il festival ravennate "vive le vicende della nostra città perché ne è parte. In questi giorni vi sono stati e ci sono ancora continui allagamenti ed evacuazioni per l'alluvione che ha colpito la Romagna. Siamo tutti impegnati in questa gravissima emergenza, che sembra non finire mai. La popolazione è esausta e c'è una fortissima emotività in giro. Per questi motivi abbiamo deciso in accordo con la rete delle comunità di annullare gli eventi previsti in Darsena dal 26 al 28 maggio alla cui organizzazione lavoravamo da oltre 10 mesi".

"Sono quindi annullati i concerti delle band Bab L’Bluz (26 maggio ore 21), Ayom (27 maggio ore 21,30), lo spettacolo teatrale di Federico Buffa del 28 maggio alle ore 21, l’incontro con la cittadinanza di Abdulrazak Gurnah del 27 maggio ore 18 e i workshop di danza afro urban con Cori, Ordinateur, Banana e Carlos Kamizele del 27 e 28 maggio. Ringraziamo tutti per la solidarietà manifestata e per aver compreso lo stato d’animo della nostra comunità che in questo momento richiede altro - proseguono gli organizzatori del festival - La fiumana di persone, valori e energie che volevamo rappresentare il 26 maggio si sta manifestando quotidianamente in ogni angolo della Romagna attraverso l'aiuto concreto, la condivisione, i sorrisi e i canti di tantissimi cittadini di ogni provenienza. Anche in questa occasione Ravenna si rivela di fronte alle difficoltà una città coesa ed interculturale in modo consapevole".