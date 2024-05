Alluvione, Figliuolo annuncia un emendamento per i beni mobili. Case e aziende in zone a rischio? "Se necessario le sposteremo"

Sulla questione dei beni mobili distrutti o danneggiati dall'alluvione, non ancora risarcibili, "c'è un emendamento all'attenzione del governo. Come evolverà non lo so dire". Lo dice il commissario alla ricostruzione post alluvione generale Francesco Figliuolo oggi in visita nell'Appennino imolese, nei luoghi colpiti a quasi un anno di distanza.

"Io mi auguro - precisa - che anche la questione dei beni mobili venga chiusa in senso positivo, con la possibilità che si possa erogare anche questo beneficio a favore delle famiglie. Questi emendamenti sono ora al vaglio degli organi tecnici, soprattutto del ministero di Economia e finanze".

Laddove le opere di mitigazione "non fossero soddisfacenti, allora la delocalizzazione - ovvero la necessità di spostare fisicamente case e aziende da zone già alluvionate e particolarmente a rischio per simili eventi catastrofici - sarà l'estrema ratio". Lo chiarisce il commissario. La possibilità di delocalizzare, sostanzialmente di spostare, case e aziende, con incentivi ad hoc è prevista nel Piano speciale preliminare, il documento dalla legge 100/2023, per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali. Piano già presentato e che entro fine giugno, assicura Figliuolo, sarà definitivo.

Sull'argomento, sottolinea, "sono uscite leggende metropolitane. Il criterio finale è cercare di far sì che ci sia meno delocalizzazione possibile e, qualora ci dovesse essere, far sì che imprese e famiglie rimangano nel territorio. Noi vorremo cercare di mettere in atto tutte quelle opere che possono mitigare il rischio" e solo laddove non fossero soddisfacenti delocalizzare.

"Tutti coloro che sono in una certa fascia devono essere messi sotto la lente di ingrandimento, perché non si può lasciare a un sindaco o a una famiglia la responsabilità di rimanere in un certo posto dove, se dovesse arrivare un altro evento catastrofico, poi" c'è il rischio di "piangere dei morti. L'intento è non spopolare, faremo analisi e mitigazioni e poi prenderemo decisioni".