Alluvione, Figliuolo bacchetta i sindaci: "Basta polemiche, i rimborsi saranno totali"

"Non facciamo polemiche. I risarcimenti saranno totali": queste sono in sintesi le parole del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione, che mercoledì era in visita a Castenaso (Bo). Come riferisce BolognaToday, il commissario durante la conferenza ha detto: "Finora abbiamo messo in campo un miliardo e mezzo di euro, il 95% dei quali è stato destinato alla sola Emilia-Romagna. E di fondi ne arriveranno altri. Ribadisco che i risarcimenti, una volta asseverati dal Comune di turno e dalla struttura commissariale, saranno totali. Nei modi e nei tempi legati alle dinamiche finanziarie e quindi alle finanze che in quel momento ha il commissario. Ora il commissario ha 630 milioni di euro per famiglie e imprese, cui si aggiungeranno a brevissimo altri 700 milioni come credito d'imposta. Al momento non abbiamo stime esatte, man mano che ci arriveranno i dati con le domande delle pratiche concluse, attraverso la piattaforma Sfinge recentemente modificata dalla Regione, faremo delle proiezioni e verificheremo quanto saranno gli oneri risarciti. Come ha detto la presidente Meloni, saranno risarciti totalmente”.

Non mancano però le polemiche: il generale ha infatti iniziato il suo discorso punzecchiando alcuni amministratori locali, rimasti innominati, colpevoli secondo lui di aver diffuso notizie false sulle quantità e sulla modalità dei rimborsi: “Se queste cose le scrive uno qualunque a me sta bene, perché probabilmente non ha gli strumenti per capire l'ordinanza. Ma se lo dice qualcuno che è stato insieme a noi a costruire l'ordinanza, che è costata fatica, è costata sabati, domeniche e Ferragosto, con 60 persone al lavoro più tutte quelle che lavorano negli enti locali, a me sembra uno schiaffo a chi si impegna. E non lo accetto. Ve lo dico molto francamente. Abbiamo emanato finora tredici ordinanze, la quattordicesima è in registrazione alla Corte dei conti e riguarda i rimborsi e risarcimenti per famiglie e edilizia privata. Sento dire spesso 'è tardi', ma badiamo ai fatti. Mi dite come si fa a erogare dal 15 novembre al 31 dicembre uno, due, tre o quattro miliardi? Non arriverebbero neanche le domande. Dei 290 milioni di euro di somma urgenza, ho erogato solo poco più di 60,5 milioni. Ma non perché il generale non li vuole erogare, bensì perché i Comuni devono fare il loro lavoro per chiedere i rimborsi. Il mio vuole essere un incoraggiamento, quindi: chiedete i rimborsi, che ve li diamo".

De Pascale: "I Comuni stanno seguendo tutte le procedure"

"Leggo con stupore le dichiarazioni del commissario Figliuolo - afferma il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale - I Comuni stanno seguendo pedissequamente tutte le procedure, a volte eccessivamente burocratiche, per ricevere le risorse necessarie. Per quel riguarda i rimborsi, come Provincia e Comune di Ravenna abbiamo fatto la richiesta e ricevuto l’anticipo. Altri Comuni chiederanno direttamente il saldo per non dover fare inspiegabilmente le procedure due volte, ma siamo davanti ad aspetti tecnici non di sostanza. In aggiunta a questi e ancora più rilevanti, sono però i quasi 90 milioni per nuove opere stradali che abbiano richiesto come enti locali della provincia di Ravenna. Opere essenziali per garantire la sicurezza soprattutto in collina. Tutto questo mentre migliaia di famiglie e imprese attendono ancora con ansia e preoccupazione gli indennizzi promessi. Senza voler alimentare ulteriori polemiche, non riesco però proprio a capire come Figliuolo possa definire "semplicissimo" il lavoro del sindaco di un comune alluvionato. Penso soprattutto a molti colleghi di piccoli Comuni di pianura o di collina. Proprio per la stima che nutro nei suoi confronti, mi sento di dare al commissario Figliuolo un consiglio non richiesto che proviene proprio dalla vita quotidiana di un sindaco: non viva le critiche e i suggerimenti come "lesa maestà", ma come sprone a fare sempre meglio".

La replica di Barattoni (Pd): "Venga più spesso nel territorio"

"Trovo sconcertanti le dichiarazioni di Figliuolo – afferma il segretario provinciale del PD ravennate Alessandro Barattoni - e mi pare che sia lui che in tanti comuni ancora non si è fatto vedere che cerca uno spunto per fare polemica. Siamo in un momento in cui c’è ancora molta paura degli effetti di nuovi eventi meteorologici e persiste l’incertezza di persone e imprese di fronte ai gravi ritardi del governo nei rimborsi e negli indennizzi. Anche per questo ci vuole grande rispetto per il lavoro dei sindaci che, in questi mesi, si sono dati da fare enormemente per rendicontare i danni e richiedere gli indennizzi oltre che gli stanziamenti per la messa in sicurezza del territorio".

"Qui la collaborazione degli amministratori locali non è mai venuta meno ed è anche grazie al loro incessante lavoro di concerto con la Regione e la struttura commissariale se la settimana scorsa non ci siamo allagati nuovamente e le riparazioni effettuate in questi mesi hanno dimostrato un’importante capacità di tenuta. La Romagna e i romagnoli stanno provando a rialzarsi dal disastro dell’alluvione, cercare dei colpevoli per dare adito alla speculazione politica fa male ai cittadini colpiti dal disastro e a tutto il nostro territorio - conclude Barattoni - Venga più spesso nel territorio, incontri amministratori e cittadini guardandoli all’altezza degli occhi e non dall’alto del sorvolo di un elicottero e si accorgerà che di polemiche ne facciamo volentieri a meno, di soldi, idee e lavori no".