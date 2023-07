Alluvione, generosità senza confini: da Azzate 4mila euro per la Caritas faentina

La generosità nei confronti della Romagna, devastata dall'alluvione, non conosce confini. L’iniziativa “Azzate, il gusto della Solidarietà” tenutasi lo scorso sabato 1 e domenica 2 luglio ad Azzate (Varese), ha dato un utile di 4.000 euro, che saranno consegnati alla Caritas diocesana di Faenza-Modigliana per le necessità degli alluvionati dell’Emilia-Romagna, colpiti dalla disastrosa alluvione di maggio.





Nella giornata di mercoledì, una delegazione di associazioni porterà direttamente a Faenza il ricavato dei due giorni solidali che Azzate ha dedicato all’Emilia-Romagna. L’evento, promosso dalla Pro Loco Azzate con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate, ha visto l’ottima collaborazione di numerose associazioni locali, tra cui il Gruppo Alpini di Azzate, il Circolo Acli di Azzate, la Parrocchia Natività di Maria Vergine, il Centro Socio Ricreativo di Azzate e tutte le altre associazioni del paese. Grazie anche ad alcune attività commerciali che hanno collaborato all’evento. Ancora una volta lo spirito del Terzo Settore ha dato un segno tangibile. La comunità azzatese è stata pronta a tendere una mano verso chi è in difficoltà, adoperandosi in coesione con le associazioni del paese, per un fine nobile come la solidarietà.