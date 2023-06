Dopo l'alluvione spunta una 'gigantesca' discarica: "Da dove vengono quei rifiuti?"

L'alluvione che ha colpito il Ravennate, oltre ai numerosi e drammatici danni che hanno colpito la popolazione, le imprese, gli edifici e le infrastrutture del territorio, ha causato diversi problemi paralleli. Uno di questi è certamente quello dei rifiuti. Con le opere di pulizia ancora in corso, tantissimi cittadini sono stati costretti a buttare oggetti, mobili e altri beni, poiché rovinati dalla marea di acqua e fango. Ciò ha comportato un lavoro molto impegnativo da parte di chi si occupa dello smaltimento dei rifiuti e anche disagi per i cittadini. Proprio in questi giorni è però stata segnalata la comparsa di una vera e propria discarica nei pressi dell'abitato di Madonna dell'albero, lungo via Stradello, nell'area urbanizzata, ma non edificata, di via De Stefani. Un'enorme catasta di rifiuti vari, come segnalano alcuni cittadini, è comparsa nei giorni che hanno seguito l'alluvione. Un'area di varie decine di metri interamente ricoperta di rifiuti, ingombranti e non. "Da dove vengono quei rifiuti?", domandano alcuni lettori. Nella stessa zona, qualche mese fa, era già stata segnalata la presenza di rifiuti abbandonati.