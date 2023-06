Alluvione, il commissario Figliuolo atteso in regione la prossima settimana

È in programma lunedì la prima visita del generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato commissario per la ricostruzione dopo il post alluvione in Romagna. Anche se la nomina dovrà essere formalizzata e definiti i dettagli sul coordinamento e le regole, Figliuolo lunedì dovrebbe arrivare a Bologna per un primo incontro con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, sub-commissario, con il quale ci sono comunque in questi giorni già stati numerosi contatti. Figliuolo, che sta definendo l'organizzazione della struttura, potrebbe incontrare anche amministratori locali e parti sociali.