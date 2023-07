Alluvione, il sindacato raccoglie fondi e dona 4 idrovore ai consorzi di bonifica

A seguito dell’alluvione che ha colpito l’Italia centro settentrionale il 2 maggio scorso, il sindacato Uila - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari - ha lanciato una sottoscrizione tra i suoi associati e con il ricavato ha scelto di destinare la somma raccolta all’acquisto di 4 idrovore da donare ai Consorzi di Bonifica “Renana”, “Romagna”, “Romagna occidentale” e “Pianura di Ferrara”.

Le idrovore donate saranno consegnate e messe in funzione nel corso di una manifestazione pubblica che si svolgerà martedì 11 luglio alle ore 10.30 a Faenza presso la Centrale 3 del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (Via Bisaura, zona San Silvestro).

All’evento sono stati invitati a partecipare Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario Masaf; Stefano Bonaccini, Presidente regione Emilia-Romagna; Francesco Paolo Figliuolo, Commissario ricostruzione post alluvione; Francesco Vincenzi, Presidente Anbi e Massimo Gargano, Direttore Anbi; Giorgio Piazza, Presidente Enpaia e Roberto Diacetti, Direttore Enpaia; Presidenti delle associazioni agricole, della cooperazione e dei consorzi di bonifica, Prefetti e Sindaci delle città colpite dall’alluvione.

“Le emergenze impegnano tutti ad agire velocemente e concretamente per aiutare le comunità colpite e limitare, in futuro, i danni provocati da eventi calamitosi - ha detto il segretario generale della Uila Stefano Mantegazza, che introdurrà i lavori - Il nostro è un gesto piccolo ma tangibile per contribuire a tutelare il territorio, le persone, le imprese e sostenere la ricostruzione”.