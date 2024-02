Alluvione, incontro tra Bonaccini e Figliuolo a Roma: al lavoro per perfezionare le procedure di perizia

Incontro questa mattina a Roma al Comando Operativo di Vertice Interforze tra il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il commissario alla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Presenti anche il personale delle aree tecniche della struttura di supporto al Commissario, la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, e il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi.

Nell’incontro, Bonaccini e Figliuolo hanno rinnovato la volontà a proseguire la positiva collaborazione messa in campo in questi mesi, in strettissima relazione con le amministrazioni locali colpite dal dramma dell’alluvione. Inoltre, è stato condiviso da entrambe le parti l’impegno a perfezionare le procedure di perizia e risarcimento dei danni, venendo incontro alle richieste espresse dai firmatari del Patto per il Lavoro e per il Clima che in Emilia-Romagna riunisce, insieme alla Regione, tutte le parti sociali e gli enti locali, e dai cittadini e dalle comunità delle aree colpite.