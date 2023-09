Alluvione, per ripristinare la viabilità servono 87 milioni: "Il territorio sarà meglio di prima, ma servono risorse"

Lavori per 87 milioni di euro, da suddividersi in 244 interventi su tutto il territorio ravennate. Questa la programmazione della Provincia relativamente al ripristino della rete viaria in seguito ai danni causati dall’alluvione. Per far fronte a questi impegni, tuttavia, servirà più personale e sarà necessario poter operare con procedure non ordinarie, riducendo così i tempi.

In sintesi è quanto hanno evidenziato il presidente della provincia di Ravenna Michele De Pascale, il presidente dell’Unione della Romagna Faentina Massimo Isola, e il sindaco di Fusignano Nicola Pasi, consigliere provinciale con delega alle infrastrutture e delegato per i comuni della Bassa Romagna, nel corso della conferenza stampa tenutasi venerdì mattina a Ravenna al Palazzo della Provincia. Durante l’incontro gli amministratori hanno pubblicamente presentato la lunga lista degli interventi di ripristino della rete viaria provinciale e comunale, elenco che gli enti locali hanno stilato e che hanno già inoltrato alla struttura commissariale del Generale Figliuolo per tramite della Regione Emilia-Romagna.

“In questi giorni la Provincia di Ravenna ha comunicato alla Regione - ha detto Michele De Pascale -, e per suo tramite alla struttura commissariale, l’elenco di tutte le opere stradali sulle quali è urgente intervenire. Interventi che potranno iniziare nel 2023 e qualcuno si protrarrà fino al 2025 per via della complessità. Si tratta di 244 interventi per 87 milioni di euro, di cui 30 a carico della Provincia e 47 ripartiti tra i 18 comuni. La struttura commissariale ha disposto il rimborso ai soggetti delle spese in somma urgenza già sostenute. Tutti gli interventi già effettuati, infatti, sono stati anticipati dagli enti locali (Regione compresa, nda) per un importo complessivo per strade, rete fognaria, raccolta e smaltimento rifiuti, di oltre 400milioni di euro che il commissario si è impegnato a rimborsare. Gli atti del Commissario finora sono coerenti con questo impegno, e l’ordinanza firmata è ora al vaglio della corte dei conti. Le opere già fatte tuttavia sono solo una minima parte. Ci sono opere di somma urgenza non ancora realizzate perché c’erano somme urgenze più prioritarie che non sono state eseguite un po’ per carenza di risorse in alcuni casi, e un po’ per carenza di ditte. Non si poteva infatti fare tutto contemporaneamente. Altri interventi infine non potevano essere affrontati immediatamente perché necessitavano di un lavoro ingegneristico più complesso. Per esempio sulle strade montanare in conseguenza dei fenomeni franosi”.

Gli interventi

Per quanto concerne l’elenco delle 244 opere da eseguirsi - l'elenco completo qui - attraverso la proposta che sarà ora valutata “contiamo di restituire la piena operatività delle strade provinciali per i cittadini - ha sottolineato De Pascale -. In alcuni casi potremo intervenire ripristinando la strada com’era prima, in altre sarà impossibile e ricorreremo a opere strutturali, l’unica via per rendere in sicurezza le suddette strade. Il ripristino in questi casi rischia infatti di essere inefficace e un dispendio di risorse. Per capirci questi interventi sono definitivi e interessano le principali arterie di traffico, come per esempio la Casolana e la Brisighellese che oggi sono riaperte con limitazioni e sensi unici. Su quelle due arterie arriveremo in una situazione uguale a prima o addirittura migliorativa. Saranno inoltre ripristinate, come nel caso della strada de La Valletta fra Fognano e Zattaglia, le connessioni sulle quali avevamo anche perplessità”.

Nello specifico, per quanto riguarda Ravenna si parla di 19 interventi per un totale di 9.431.750 euro, Faenza 11 interventi per un totale di 10.763.360 euro, Lugo 31 interventi per un totale di 21.008.800 euro, Bagnacavallo 13 interventi per un totale di 4.404.611 euro, Conselice un intervento per un totale di 2.000.000 euro, Russi 4 interventi per un totale di 890.410 euro, Cotignola 4 interventi per un totale di 185.300 euro, Cervia 12 interventi per un totale di 1.987.800 euro, Sant’agata 3 interventi per un totale di 417.009,83 euro, Bagnara 31 interventi per un totale di 199.811,50 euro, Massa Lombarda 12 interventi per un totale di 272.660 euro, Fusignano 3 interventi per un totale di 18.000 euro, Castel Bolognese 3 interventi per un totale di 1.500.000 euro, Alfonsine 3 interventi per un totale di 279.000 euro, Solarolo 6 interventi per un totale di 75.000 euro.

“Trasparenza e celerità, le risorse ci sono”

Per affrontare tali interventi serviranno innanzitutto le risorse. “Che ci sono - ha proseguito il sindaco di Ravenna -. Il governo ha assegnato risorse al commissario per coprire queste opere e non parliamo di cifre improponibili. In quei finanziamenti comunque non ravvediamo la capienza per la fase 3, ovvero per l’aumento della sicurezza geologica e idrogeologica del territorio”. In ogni caso "toccherà al commissario emanare una ordinanza con cui finanzia le opere, e stabilisce i poteri di deroga ai soggetti attuatori”.

Da qui lo scoglio principale: “Finora noi comuni abbiamo operato in somma urgenza, in deroga alle procedure ordinarie. E non possiamo pensare di andare avanti così per poi passare alla procedura ordinaria. Questa mole di interventi infatti non è coerente con i tempi che ci dobbiamo dare e con le urgenze di cui necessita il territorio. Serve infatti tanta celerità, noi assicureremo anche massima disponibilità ai controlli da parte degli organi competenti”.

Poi c’è la questione del personale. “La provincia di Ravenna è abituata a gestire qualche milione di lavori all’anno. 30 milioni di euro di lavori invece sono una mole di attività piuttosto significativa. Oggi la norma dice che dobbiamo lavorare senza variare il personale. E questo va cambiato. Non potrà farlo il commissario, per cui sul tema ci rivolgiamo al governo per quanto di sua competenza”.

"Se avremo risorse il territorio sarà migliore di prima"

Per questo motivo “presenteremo una proposta, 3 emendamenti da inserire nel decreto del granchio blu: due sugli indirizzi per famiglie e imprese, il terzo per la quota di avanzo del Pnrr affinché possa essere utilizzata dai comuni per l’assunzione di personale a tempo determinato. Chiediamo che proporzionalmente alle risorse possano essere implementate le strutture locali. Questa lista - ha concluso De Pascale - è un impegno che prendiamo col commissario, ma abbiamo bisogno degli strumenti elencati. L’elenco delle opere è ambizioso, abbiamo anche ragionato della possibilità di aggiungere alcune opere significative. Attraverso le risorse, se potremo attuare procedure snelle per le gare e avremo il personale adatto, faremo tornare il territorio come prima, anzi, meglio di come era prima”.

Il sindaco di Faenza Massimo Isola ha rimarcato: “E’ stato fatto un grande lavoro di sintesi. Siamo riusciti a creare una fratellanza tra livelli istituzionali che potrà fare la differenza. Dobbiamo trovare la rotta per le risorse ai cittadini e poi farci carico noi della ricostruzione. Stiamo lavorando per cercare sponsor, finanziatori privati per rigenerare gli edifici e i contenitori pubblici, anche per gravare meno sulle risorse pubbliche. C’è però una parte fondamentale di cui si deve far carico lo Stato: è evidente che, se non ci saranno risorse umane maggiorate, i comuni non saranno in grado di svolgere i lavori. I comuni come Faenza hanno già dipendenti impegnati nell’ordinario sul Pnrr, senza un rafforzamento quindi sarà difficile raggiungere questi obiettivi”.

Infine ha preso parola Nicola Pasi, che ha chiarito l’importante lavoro sinora svolto dagli amministratori: “Ci siamo trovati di fronte a qualcosa più grande di noi. Come provincia abbiamo anticipato le nostre risorse, e siamo ancora in emergenza. Ad oggi abbiamo riaperto le strade provinciali, ma l’obiettivo entro quest’anno è arrivare alla piena percorrenza di tutte le strade, in alcune le soluzioni sono ancora provvisorie e non definitive.In questi contesti complessi va rifondato il principio di territorio, e rinnovare il patto tra istituzioni, cittadini e forze sociali. Questo elenco lungo e importante ci potrà aiutare a dare delle ulteriori priorità”.