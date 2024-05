A un anno dall'alluvione famiglia costretta a dormire in tre in un letto: "Dovremmo incatenarci in autostrada"

A un anno dall'alluvione che, come dice lui, "si è presa vent'anni della vita della mia famiglia e di un quarto di Faenza in pochi attimi", Andrea si trova ancora fuori casa, costretto a vivere in un piccolo monolocale in cui lui, la moglie Maura e il figlio di 13 anni Riccardo condividono un solo letto matrimoniale. E, come non manca di sottolineare lui stesso, Andrea è tra i pochi fortunati che hanno potuto permettersi di affittare una casa, dopo aver perso la loro. In tanti si trovano in condizioni ancora peggiori.

"Casa nostra si trova tra il Ponte delle Grazie e il Ponte della Memoria in zona via Fratelli Rosselli, a circa 30 metri dal Lamone, tanto che il nostro condominio era soprannominato 'La casa sul fiume', ora diventato 'nel fiume' - racconta Andrea Bazzocchi, 55enne faentino sfollato a causa dell'alluvione che il 16 maggio ha distrutto la città - Il nostro appartamento è al piano terra, noi speravamo si sarebbero riempiti solo i due piani di garage interrati, visto che era una superficie enorme. Invece l'acqua è arrivata in casa fino a un metro e sessanta e ci è rimasta per due giorni, prima di ritirarsi lasciando dietro sé fango e distruzione. Per tre giorni siamo stati ospitati da Roberta, un'amica che abita al terzo piano. Quando siamo rientrati in casa, era il caos: abbiamo dovuto buttare via tutto, mobili, vestiti, libri, tutto. Siamo riusciti a salvare una delle due auto, l'altra no. E avevamo finito di pagare quella casa proprio nel 2023".

Andrea, pur nella tragedia, non cede allo sconforto e cerca di farsi forza: "Per fortuna io e mia moglie abbiamo un buon lavoro: io lavoro in banca, lei è farmacista. Però proprio poco prima dell'alluvione avevamo firmato per l'acquisto della metà di una farmacia a Terra del Sole, per cui ora abbiamo quel mutuo da pagare, oltre a quello che servirà per rifare tutta la nostra casa a Faenza. Ricominciare da capo adesso è difficile, non siamo più ragazzini. Al momento abbiamo affittato un monolocale di 40 metri quadri proprio sopra alla farmacia, ma non è facile: dormiamo in tre in un letto matrimoniale, dividiamo un armadio e un comodino in cui abbiamo a disposizione un cassetto a testa. In casa non ci sta nulla, tanto che abbiamo giusto un cambio di vestiti a testa e usiamo sempre quelli".

Andrea e il figlio ogni giorno fanno avanti e indietro tra Terra del Sole e Faenza, dove i due rispettivamente lavorano e vanno a scuola: "La sera salutiamo Maura e andiamo a dormire dai miei genitori a Faenza - spiega Andrea - Riccardo non vuole mai partire, non vuole lasciare la mamma e non gli piace vedere la famiglia disgregata. La mattina io vado a lavoro e lui a scuola, poi lui va dai nonni, io vado a prenderlo dopo lavoro e torniamo a Terra del Sole, dove ceniamo con mia moglie, stiamo un po' insieme e poi ripartiamo, e così ogni giorno. Nel weekend, invece, stiamo tutti assieme, ma sempre con un solo letto. Per fortuna c'è Riccardo che si mostra sempre forte e tiene insieme tutti i pezzi. Però la cosa più dolorosa è stato proprio vederlo piangere, quando ha visto i suoi libri e i suoi fumetti devastati dal fango. Era la prima volta in cui lo vedevo piangere da quando aveva un anno".

Il 55enne alluvionato lamenta la mancanza di aiuti e la complessità della burocrazia legata alla ricostruzione e ai rimborsi: "Al momento abbiamo ricevuto in totale 5750 euro: a noi il geometra ha detto che ne serviranno almeno 35mila solo per entrare in casa, quindi per rifare i pavimenti, il bagno, l'impianto elettrico, le basi diciamo. Oltre a questo e al dover ricomprare mobili e tutto il resto, ci sono le spese per i danni al condominio: in totale circa 600mila euro. Entro agosto dovremo pagare 8000 euro di spese straordinarie, più circa 150 euro al mese per quelle ordinarie. Presenteremo anche la domanda sull'enigmatica piattaforma Sfinge, ma è molto complicato e le norme cambiano di continuo. Noi vogliamo solo tornare a casa, mica farci la piscina. Vogliamo solo ricominciare. Ci sentiamo abbandonati, cerchiamo di essere allegri ma è difficile. Speriamo di riuscire a entrare a fine anno. Purtroppo siamo romagnoli e lavoriamo a testa bassa, sono convinto che se ci fossimo incatenati bloccando l'autostrada avremmo ottenuto di più".