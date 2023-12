Alluvione, la banca dona 113mila euro per la biblioteca e per due centrali termiche danneggiate

Dopo gli eventi alluvionali che hanno devastato il nostro territorio, molte aziende private si sono date disponibili a sostenere il Comune di Faenza per dare una mano concreta. Tra queste anche La Bcc ravennate, forlivese e imolese (appartenente al gruppo Iccrea), da sempre attenta a sostenere il territorio in cui opera, in questo difficile periodo ha contribuito per sostenere due importanti istituzioni del Comune.

In accordo con Acer Ravenna, ente pubblico territoriale che gestisce per conto del Comune di Faenza gli alloggi di edilizia popolare, La Bcc ha donato un importante contributo economico destinato all’integrale sostituzione delle due centrali termiche a servizio degli edifici di via Ponte Romano ai civici 20, 21 e 28, fortemente danneggiate dagli eventi alluvionali dello scorso maggio, cosa che contribuirà a riportare in quelle abitazioni le tante famiglie faentine ancora fuori dalle loro case. A questo primo contributo si è aggiunta una ulteriore donazione destinata alla Biblioteca comunale Manfrediana il cui piano terra è stato invaso da acqua e fango che ha comportato importanti danni alle strutture e la perdita di circa 15mila volumi ospitati nelle sezioni colpite.

La cifra devoluta è stata di 113mila euro; 103mila per le due centrali termiche a fronte di una spesa totale di 140mila euro per ripristinare i macchinari e 10mila euro per la Biblioteca Manfrediana. La donazione è stata resa pubblica nel corso della conferenza stampa di oggi, alla quale hanno partecipato il presidente de La Bcc, Giuseppe Gambi, il sindaco Massimo Isola e l’assessore con delega al Welfare, Davide Agresti.

“LA Bcc ravennate, forlivese e imolese è da sempre attenta a sostenere il territorio in cui opera e, in questo difficile momento, ha deliberato un’erogazione straordinaria di due milioni di euro da destinare ad iniziative specifiche volte a mitigare i danni provocati dall’alluvione - ha detto Gambi - Sono tantissime le iniziative concrete che abbiamo messo in atto per dimostrare ancora una volta che siamo vicini alle persone anche nei momenti più difficili, riteniamo indispensabile dare il nostro contributo al ripristino di alcune situazioni particolarmente critiche per tornare a vivere una situazione di normalità”.

“La Bcc è un istituto di credito profondamente legato al territorio che all’interno del percorso di collaborazione volto alla ricostruzione ha generosamente deciso di intervenire su due spazi molto importanti della nostra città - ha aggiunto Isola - Da un lato con il consistente contributo per le caldaie da destinare agli edifici per l’abitazione pubblica, un tema di grandissima importanza considerando che un terzo di quelle case sono state colpite dalle alluvioni. Un intervento necessario e importante che permetterà di accelerare il rientro dei nuclei familiari in luoghi così preziosi per tanti faentini. Grazie alla Bcc anche per il prezioso contributo per la biblioteca Manfrediana, che in questo modo assicura un altro tassello per permettere ai bambini e ai ragazzi di tornare a frequentare gli spazi sottratti dall’alluvione”.

“Ringraziamo di cuore la Bcc per la donazione e la sensibilità dimostrata, per l’enorme aiuto dato per risolvere una situazione molto complicata - ha concluso Agresti - Le centrali termiche centralizzate che servivano tre importanti edifici di edilizia residenziale pubblica, sommerse da acqua e fango durante le alluvioni di maggio, hanno richiesto un intervento di ripristino complesso e molto costoso che, per essere eseguito nel più rapido tempo possibile, ha richiesto alla nostra amministrazione di adoperarsi senza attendere risorse della Struttura commissariale. La Bcc, in primis il Presidente Gambi, ci ha supportato in questo, permettendo di restituire un po' di serenità in più a tante famiglie".