Alluvione, la Pro Loco di Campi di Norcia dona 2700 euro ai colleghi di Savio

Sabato scorso la Pro loco di Campi di Norcia (PG) in visita alla Pro Loco di Savio ha colto l’occasione per donare 2.700 euro per materiali e attrezzature persi durante l’alluvione per la Protezione Civile del Centro Soccorso Sub Angeli neri, convenzionato col Comune di Cervia.

Il legame con Cervia risale al 2016 quando avvenne il terremoto nel loro territorio e i volontari di Protezione civile del Centro Soccorso Sub Angeli neri, di cui fanno parte diversi cervesi, si contraddistinsero per l’impegno e il sostegno. In segno di gratitudine la popolazione Campi di Norcia durante l’estate ha organizzato una serie di eventi a sostegno della nostra città raccogliendo la cifra che poi è stata donata.