Alluvione, la ricostruzione: arrivano 800mila euro per rafforzare la difesa del Marzeno

Il Piano di difesa idraulica per la regione Emilia-Romagna è stato integrato con nuovi interventi per la messa in sicurezza del territorio e può contare, grazie all’ultima ordinanza del Commissario Figliuolo. Arrivano altri 33,5 milioni di euro che portano le risorse allocate per questo scopo a oltre 267 milioni. Per il torrente Marzeno ci saranno interventi di ripristino del sistema difensivo del fiume da 800mila euro nei comuni di Tredozio, Modigliana, Brisighella e Faenza.

"Una somma importante che dimostra il concreto impegno del Governo Meloni e della struttura commissariale che, davanti alle più recenti segnalazioni della Regione, ha aggiornato il Piano - afferma la deputata di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri -. Ora, visto che le risorse sono a disposizione, occorre rendere pubblico al più presto da parte della Regione il cronoprogramma degli interventi. I cittadini e le imprese hanno diritto di sapere quando questi interventi saranno realizzati e su questo ci aspettiamo la massima collaborazione della Regione Emilia-Romagna. Si tratta quindi di un’altra buona notizia per il nostro territorio, visto che sono diversi gli interventi previsti in Provincia di Forlì-Cesena. La risposta di Governo Meloni e struttura commissariale è stata ancora una volta concreta e puntuale. Aspettiamo al varco la Regione. Il cronoprogramma è essenziale: cittadini e imprese devono sapere quando il rischio di incorrere in una nuova alluvione sarà ridimensionato e reso accettabile dagli interventi eseguiti”.