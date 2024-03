Alluvione, a Lugo apre lo sportello per l'assistenza alle domande di contributo

Come annunciato dalla Struttura Commissariale, a partire da mercoledì 13 marzo saranno attivi anche sul territorio della Bassa Romagna gli sportelli di assistenza per la compilazione delle domande da presentare tramite la piattaforma Sfinge per il rimborso dei danni subiti durante le alluvioni del maggio scorso. Per il territorio della Bassa Romagna, gli sportelli sono situati nel complesso del Carmine di Lugo, in via Garibaldi 16.

Cittadini e imprese, accompagnati dai rispettivi tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate, saranno ricevuti su appuntamento da prenotarsi tramite l'agenda online disponibile sul portale www.labassaromagna.it e sui siti dei Comuni interessati, oppure al numero telefonico 0545.299111, attivo dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00. È possibile prenotare gli appuntamenti a partire da sabato 9 marzo 2024. Per accedere è necessario essere in possesso dell'identità Spid. Gli sportelli saranno aperti i mercoledì e i giovedì di marzo, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo appuntamento prenotabile alle 17).