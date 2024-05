Alluvione, mobili e vestiario estivo: una donazione per Conselice

“Non ci fermiamo”. Continuiamo ad aiutare le persone vittime dell’alluvione avvenuta lo scorso anno in Romagna”. Questo è stato ribadito da Fabio Marzufero e Giuseppe Lazzarotto, Presidente della associazione Casa della Speranza Onlus che dona al gruppo “volontari alluvione 2023 di Conselice” mobili e vestiario estivo. A consegnare la donazione è Fabio Marzufero referente per l’Emilia Romagna della “Casa della Speranza Onlus” di Castiglione Torinese. Hanno ricevuto in carico il materiale i rappresentanti dei volontari, Giordano Rivola e Gea Bongiorno. I mobili donati, circa 140 sono divisi in scaffali, comodini, cassettiere,armadi a vetrine, armadi a scaffali, cassettiere ufficio,armadi in ferro,tavoli rotondi e rettangolari, armadi appendiabiti e Inoltre, un pallett di spazzolini da denti e centinaia di pezzi di vestiario estivo.