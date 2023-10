Alluvione, una nuova donazione a favore della Salina di Cervia: 1.800 euro dalla Banda cittadina di Iseo

Una nuova donazione a favore della Salina di Cervia, duramente colpita dall’alluvione di maggio. La cerimonia ufficiale si è svolta sabato (14 ottobre) in Municipio. La Banda cittadina di Iseo (Brescia), in contatto con la Banda città di Ravenna, ha consegnato 1.860 euro, raccolti durante i concerti di quest’estate, alla Scuola di Musica “G. Rossini” di Cervia, che li ha destinati alla Salina quale contributo per gli interventi in corso, finalizzati alla rinascita dell’area e della zona produttiva.

Erano presenti Gabriele Armuzzi Vicesindaco di Cervia, Cesare Zavatta Assessore alla Cultura del comune di Cervia, Maria Angela Premoli Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Iseo, Roberto Zoffoli Direttore della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna Faenza Lugo, Giuseppe Pomicetti Presidente del Parco della Salina di Cervia, Iacopo Valpiani Presidente della Banda Città di Cervia.

La donazione è uno dei frutti delle relazioni, curate dalla Scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri di Ravenna, Faenza, Lugo, tra la Banda di Iseo, la Banda musicale cittadini di Ravenna e la Banda Città di Cervia, che nei prossimi mesi hanno in programma una serie di scambi e iniziative per rinsaldare i rapporti tra i territori all’insegna della musica e della solidarietà.