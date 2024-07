Alluvione, nuovo presidio degli agricoltori: "Più rapidità per ristori e ricostruzione"

Al grido di "Vogliamo ripartire", lunedì 8 luglio alle 10.30, a Faenza in località Ponte Pieve (in via Lugo angolo via Emilia Ponente), si svolgerà il presidio degli agricoltori per l’emergenza post-alluvione organizzato da Cia Romagna, Agci, Terra Viva, Copagri, Legacoop e Confragricoltura. La località scelta per il raduno è un terreno agricolo. A più di un anno dall’alluvione che ha colpito duramente il territorio romagnolo nel maggio del 2023, le associazioni di rappresentanza tornano a sollecitare "l'accelerazione dell'erogazione dei ristori e la ricostruzione".

Queste le motivazioni che hanno spinto le associazioni di rappresentanza a organizzare la manifestazione: "Messa in sicurezza del territorio, a partire dalla collina, con interventi strutturali di mantenimento e consolidamento dei terreni; snellimento e semplificazione delle procedure burocratiche delle perizie e delle domande dei ristori per le aziende agricole, specialmente per le aziende di collina colpite anche da frane; un’adeguata integrazione del reddito degli agricoltori colpiti e danneggiati; coinvolgimento delle associazioni agricole per la determinazione dei parametri di salvaguardia imposti dal Ministero ai terreni alluvionati; coinvolgimento delle associazioni agricole sulle tempistiche, sulla distribuzione e su eventuali problematiche degli stanziamenti ministeriali in atto".