Alluvione, l'omaggio ai Vigili del Fuoco intervenuti in Romagna

L’alluvione di maggio rimarrà come ricordo indelebile nella mente di tutti i Romagnoli, ma anche in quella dei soccorritori accorsi nelle ore immediatamente successive alla tragedia. A quasi cinque mesi da quei giorni che hanno stravolto per sempre la vita e i ricordi di un territorio vastissimo, il Rifugio San Pietro, in località Calino di Tenno (TN), ha ospitato nella serata del 7 ottobre un’iniziativa pensata per ricordare, analizzare e ritrovarsi.

Un appuntamento informale e per questo ancor più sincero nella sua concezione perchè pensato per ringraziare Vigili del Fuoco e volontari partiti a maggio dal Trentino, e non solo, intervenuti a Lugo per fornire il loro aiuto ai cittadini alluvionati. Grazie alla volontà di Alessandro Alimena, gestore del Rifugio San Pietro, si sono incontrati nuovamente, ma questa volta in un’occasione più serena, una rappresentanza dei VVF di Isera (TN) e di Chiari (BS), insieme al sindaco di Lugo Davide Ranalli e a Giuliano Marocchi primo cittadino di Tenno, località dove sorge il San Pietro. Nel corso della serata anche un graditissimo saluto, in collegamento web, da parte dell’Ing. Carlo Dall’Oppio, Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che non ha voluto far mancare un ringraziamento ai promotori dell’iniziativa e a coloro che si sono impegnati nei giorni della tragedia in Romagna.

“Ancora una volta - dice Davide Ranalli, sindaco di Lugo - si è confermato il fortissimo legame tra il territorio trentino e quello lughese. Un legame nato già nel lontano 1919 quando, più di cento anni fa, l’Amministrazione comunale lughese si mobilitò a favore degli abitanti della località trentina di Mori che, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, si trovava in una grave situazione di disagio e di miseria. Questa volta è stato il Trentino ad accorrere in nostro aiuto e le iniziative in nostro favore ci hanno fatto capire quanto possa essere forte il legame fra persone lontane ma che, ogni volta che se ne propone l’occasione, ritrovano in loro stessi un legame di solidarietà e amicizia che va oltre il semplice gesto di aiuto”.

“Abbiamo ospitato con piacere questa iniziativa – spiega Alessandro Alimena del Rifugio San Pietro – nata in maniera spontanea. Già nei giorni dell’alluvione avremmo voluto aiutare i nostri amici lughesi e ora, ospitare alla nostra tavola chi, in quei giorni, ha portato aiuto e sostegno, è stato per noi un gesto naturale e che abbiamo voluto fare con il cuore”. Nel corso della serata il sindaco di Lugo Ranalli ha fatto dono ad Alessandro Alimena e Giuliano Marocchi di una riproduzione in ceramica del monumento dello scultore Domenico Rambelli a Francesco Baracca realizzata nell’Antica bottega d’arte Gatti di Faenza, anch’essa travolta dall’alluvione dello scorso maggio.