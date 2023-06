Scene "da girone dantesco" durante l'alluvione: il lavoro degli agenti della Polizia provinciale

Hanno navigato tra le strade inondate, quando il livello dell'acqua è arrivato anche fino a sei metri, riuscendo a mettere in salvo oltre 170 persone nelle ore più acute dell'emergenza alluvione. Sono esperti nella conduzione di barche a motore da acque basse, di solito impegnati in attività di controllo antibracconaggio di pesce. Sia a inizio maggio che nella piena di metà mese, gli operatori della Polizia provinciale di Ravenna hanno dato un supporto fondamentale alle evacuazioni di tante persone, molte delle quali fragili e anziane.

Di cosa si occupa e come lavora la Polizia provinciale

Sono tre le sedi di questo corpo, che ha il comando in centro a Ravenna e due distaccamenti a Faenza e Lugo. Un totale di venticinque tra agenti e ufficiali, coordinati dalla comandante Lorenza Mazzotti e dal suo vice Giovanni Bezzi. Tra i loro compiti, oltre ai controlli stradali, la tutela ambientale, con una specifica per il territorio ravennate nel combattere la pesca clandestina. Infatti sono dotati di imbarcazioni per la navigazione fluviale e valliva, in alluminio, con un motore da 20 cavalli. "Un mezzo che si è rivelato fondamentale per raggiungere le abitazioni allagate quasi fino ai tetti - spiega l'agente scelto Karim Marcello Ahmed - quando l'acqua, per le strade, era un vero e proprio fiume in piena e la corrente non consentiva la risalita ai gommoni con i remi, utilizzati dai Vigili del fuoco". "Abbiamo tre barche di questo tipo - aggiunge - oltre a due uffici mobili che ci supportano a livello logistico, quando dobbiamo indossare, ad esempio, gli idrocostumi". Si tratta di particolari mute stagne che permettono di lavorare in immersione per diverse ore. Gli agenti dispongono anche di salvagenti, corde, caschetti con torcia e un fuoristrada con gomme tassellate e argano, per spostare ingombri pesanti. "Possiamo operare in tutte le situazioni d'emergenza, siamo intervenuti negli anni anche dopo i terremoti all'Aquila e in Emilia" aggiunge Karim.

Alluvione, la prima emergenza: Bagnacavallo, 3 maggio

La Polizia provinciale è stata la prima a intervenire la mattina del 3 maggio quando il Lamone ha rotto l'argine a Boncellino, nel comune di Bagnacavallo. Le evacuazioni sono iniziate alle 8.30 di mattina e sono andate avanti tutta la giornata. L'acqua aveva invaso le strade e, come riporta una nota della comandante Mazzotti, "per quasi tutta la mattinata il natante della Polizia provinciale è stato l'unico presente in zona". La presenza di una imbarcazione a motore, aggiunge, è stata fondamentale vista la forte corrente. A fine giornata sono state tratte in salvo 20 persone, tra cui diversi bambini.

La situazione più difficile: Faenza, 16 e 17 maggio

"Abbiamo lavorato tutta la notte e il giorno dopo, tra il 16 e il 17 maggio a Faenza", riprende Karim. "Via Lapi e le strade vicine erano sommerse fino a sei metri d'acqua. Non sapevamo cosa ci fosse sotto di noi, se con le barche toccavamo le punte dei cancelli di qualche casa o pali della segnaletica stradale. Le persone si erano rifugiate sopra i tetti". La Polizia provinciale si è mossa seguendo le indicazioni del centro operativo comunale sugli indirizzi da controllare. "Ma l'acqua era così alta da coprire muri e recinti fino al numero civico delle case - prosegue Karim - e siamo intervenuti dove sentivamo urla di aiuto e dove persone già messe in salvo ci segnalavano la presenza in casa di vicini". La stessa comandante Mazzotti, nella sua nota, ha definito la situazione da "girone dantesco". Alla fine delle operazioni sono state salvate 122 persone, in condizioni di buio totale e pioggia battente.

Ravenna, l'acqua alta a Roncaleci la mattina del 19 maggio

Trenta le persone messe in salvo, con le barche e agenti attrezzati con gli idrocostumi a Roncaleci. Qui la mattina del 19 maggio è stato necessario intervenire per l'esondazione dei canali di bonifica, con il livello dell'acqua che era notevolmente salito nella zona di via Pugliese. "Per quello che abbiamo visto, temevamo di non riuscire a mettere tutti in salvo, siamo stati fortunati, dice Karim. Oppure competenti e lucidi come sottolinea ancora la comandante Mazzotti, "vista anche la non specifica preparazione nel salvataggio delle persone". A maggior ragione, prosegue, "l'attività svolta dagli operatori del corpo della Polizia provinciale rappresenta un esempio straordinario di spirito di sacrificio e dedizione".