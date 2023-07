Alluvione, Pieri: “Risarcire presto il 100% dei danni a famiglie e aziende, non hanno ricevuto niente"

“Bisogna risarcire al più presto il 100% dei danni a famiglie e aziende: è questo il primo passo da fare verso la ricostruzione. Al momento, di fatto, famiglie e aziende non hanno ricevuto ancora niente. Ci sono diverse migliaia di persone che non sono ancora rientrate nelle loro case, 700 strade ancora chiuse (parzialmente o totalmente), mille frane attive e un migliaio di aziende colpite i cui danni, solo quelli diretti, ammontano a circa un miliardo. A ciò si aggiunga la particolare difficoltà del settore agricolo, con quasi novemila aziende che hanno registrato un ammontare complessivo per oltre un miliardo di danni diretti”.

Così Filippo Pieri a “La finestra sui fatti”, la rubrica settimanale che va in onda ogni sabato mattina su Radio Flyweb, dove è tornato a parlare dell’alluvione che oltre due mesi fa ha devastato la Romagna (e alcune zone dell’Emilia e delle Marche) e delle priorità contenute in un documento sul tema che pochi giorni fa Cgil Cisl e Uil dell’Emilia Romagna hanno diffuso con l’impegno dichiarato di portare queste richieste a tutte le istituzioni coinvolte.

Nel corso dell’intervista, il segretario generale della Cisl regionale ha anche ribadito la richiesta di mettere a disposizione dei Comuni le risorse per la messa in sicurezza del territorio. “Risorse – ha sottolineato – che non solo devono arrivare in modo puntuale, ma che le Amministrazioni comunali devono avere la possibilità di spendere immediatamente. E per fare questo ovviamente serve un rafforzamento di questi enti, sia in termini di incremento del personale sia di competenze”.

Infine, oltre a mettere in guardia sul rischio che i reiterati ritardi possano aprire la via a delocalizzazioni e alla perdita di capacità produttiva del territorio, specie nel settore agricolo, il sindacalista è tornato a chiedere che nel corso della ricostruzione ci sia “una forte attenzione al tema della legalità, della qualità del lavoro e un puntuale coinvolgimento delle parti sociali“.