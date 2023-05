Alluvione, prosegue la raccolta straordinaria dei rifiuti nelle strade percorribili

Prosegue ininterrottamente l’impegno di Hera nei territori colpiti dall’alluvione del 3 maggio scorso. La situazione è ancora critica in provincia di Ravenna, nei comuni di Faenza, Castel Bolognese, Bagnacavallo e Conselice: qui operatori e mezzi di Hera stanno intervenendo progressivamente per raccogliere casa per casa i rifiuti esposti dai cittadini che abitano nelle strade più colpite dalle inondazioni, segnalate dalle Amministrazioni Comunali e dalla Protezione Civile. Appena le strade vengono dichiarate agibili e percorribili, viene programmato un passaggio straordinario per la raccolta di rifiuti ingombranti, Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche come per esempio frigoriferi, forni, televisori) e altri rifiuti indifferenziati. Il materiale va esposto in punti accessibili ai mezzi, senza limiti di quantità.

Inoltre, per agevolare i cittadini nello sgombero e smaltimento di materiali danneggiati dagli allagamenti, Hera ha ampliato gli orari di apertura (tutti i pomeriggi, compresa la domenica, dalle 14 alle 19) delle stazioni ecologiche dei quattro comuni. Ecco gli orari straordinari di apertura validi fino alla fine dell’emergenza:

Faenza (via Righi 6): lunedì dalle 7.30 alle 19; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 19; domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19. A causa del vasto incendio che nella mattinata di oggi, 8 maggio, ha colpito la distilleria Caviro, tutta la zona circostante è stata evacuata, compresa la stazione ecologica che è temporaneamente chiusa e sarà riaperta non appena possibile.

Castel Bolognese (via Canale 466): da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19; sabato dalle 9 alle 19; domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

Bagnacavallo (via Cogollo): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 19; martedì e giovedì dalle 14 alle 19; sabato dalle 8.30 alle 19; domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

Conselice (via Amendola): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 19; martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 19; domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

Considerate le tante strade ancora inagibili, in questi giorni si potrebbero verificare rallentamenti nella raccolta ordinaria porta a porta in alcune vie dei comuni più colpiti dall’alluvione.