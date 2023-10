Alluvione, la Protezione Civile in piazza per diffondere le buone pratiche in caso di emergenze

Sabato 14 ottobre, per il quarto anno consecutivo la Protezione Civile di Massa Lombarda aderisce alla campagna nazionale “Io non rischio”, promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dalle istituzioni e dal mondo della ricerca scientifica per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi causati da calamità naturali. A partire dalle ore 9, in Piazza Matteotti, i volontari del Gruppo di Protezione Civile di Massa Lombarda svolgeranno attività di sensibilizzazione verso la cittadinanza con l'obiettivo di divulgare ideali di prevenzione e buone pratiche di protezione civile relative ai comportamenti corretti da tenere in caso di alluvione.

Stefano Sangiorgi, assessore del Comune di Massa Lombarda con delega alla Protezione Civile dichiara: “Questo evento rappresenta l'impegno profuso della Protezione Civile massese anche sotto il punto di vista della sensibilizzazione e prevenzione nei confronti dei cittadini. Non dimentichiamoci come nei terribili momenti dello scorso maggio la Protezione Civile di Massa Lombarda, sostenuti dalla colonna mobile della Lombardia, ha lavorato incessantemente giorno e notte per aiutare la popolazione e restituire la normalità che per un attimo sembrava molto lontana.”

Una giornata che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. Fondamentale per la Campagna è il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze, fisiche e digitali, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media. Una importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in cui si vive. A livello nazionale “Io non rischio” si svolgerà in circa 600 Comuni e vedrà l’impegno di 8400 volontarie e volontari appartenenti a oltre 770 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.