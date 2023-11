Alluvione, quattro assemblee per discutere di rimborsi, sicurezza e ricostruzione

L'Amministrazione comunale di Cotignola organizza quattro assemblee pubbliche, nel capoluogo e in tutte le frazioni, per discutere di rimborsi a famiglie e imprese colpite dall'alluvione, di opere pubbliche per la ricostruzione e la sicurezza idrogeologica e per presentare alla cittadinanza il bilancio di previsione 2024-2026.

Gli incontri inizieranno tutti alle 20.30: lunedì 4 dicembre a San Severo, nella sala del circolo Anspi in via Madrane 16; mercoledì 6 dicembre a Budrio al circolo parrocchiale in via Budrio 1; lunedì 11 dicembre a Barbiano nella sala comunale in piazza Alberico; mercoledì 13 dicembre a Cotignola nella sala del Consiglio in municipio, in piazza Vittorio Emanuele II. Le assemblee sono aperte a tutta la cittadinanza. Al termine degli incontri sarà lasciato spazio alle domande del pubblico.