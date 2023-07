Alluvione, raccolti 58mila euro dal Comune di Cervia: saranno destinati alle famiglie più fragili

Ammontano a 58.392 euro, a oggi, le donazioni pervenute sul conto corrente attivato dal Comune di Cervia (IBAN IT30G0627023615CC0150308182) per raccogliere fondi a favore delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali dello scorso maggio.

Tali risorse, come deliberato dalla Giunta, saranno destinate ai nuclei familiari più fragili e saranno gestite dal Servizio Politiche sociali sulla base dei requisiti previsti dal “Regolamento per l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali” (approvato dal Consiglio comunale il 9 aprile 2019) e in presenza delle seguenti condizioni: aver subito danni all’unico immobile a uso abitativo di proprietà o in uso al nucleo familiare, avere residenza nell’immobile stesso, non possedere altre case di proprietà, non avere polizze assicurative a copertura dei danni subiti.

I nuclei familiari che saranno valutati idonei ad accedere al sostegno riceveranno un contributo massimo di 1.000 euro, salvo specifiche condizioni di fragilità e bisogno valutate dal Servizio sociale. Per accedere al contributo, è necessario rivolgersi allo Sportello sociale, telefonando allo 0544979378 per prendere appuntamento per la valutazione del caso. La Giunta ha inoltre valutato di stanziare ulteriori risorse a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dall’alluvione e nelle prossime settimane procederà a decidere in merito.

L’Assessora al Welfare Bianca Maria Manzi: “Per prima cosa vogliamo ringraziare le tantissime persone, di Cervia e di fuori, che hanno fatto donazioni a favore della nostra comunità colpita dall’alluvione. Abbiamo pensato di destinare queste risorse alle famiglie più fragili dal punto di vista sociale ed economico, per implementare i sostegni messi a disposizione dal Dipartimento di Protezione civile nazionale e dalla Regione, che possono essere non sufficienti a far fronte alle loro esigenze”.