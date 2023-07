Alluvione, prosegue la ricostruzione del ponte sul Canale Magni: fine lavori entro agosto

Proseguono i lavori per la ricostruzione del ponte sullo scolo consorziale Cupa detto “Canale Magni”, lungo la SP4 Prada, crollato in seguito all’alluvione di maggio che ha duramente colpito la frazione di Prada, tra i comuni di Faenza e di Russi. Mercoledì il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, insieme al consigliere della Provincia di Ravenna con deleghe a Mobilità, infrastrutture e politiche territoriali Nicola Pasi e al sindaco di Faenza Massimo Isola hanno svolto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, che stanno procedendo celermente.

Ad oggi è stato posato l’impalcato, ovvero la struttura del nuovo manufatto, poi si proseguirà nelle prossime settimane con le opere accessorie. Il cantiere, come annunciato ad inizio lavori, si concluderà entro agosto. Il lavoro di ricostruzione consiste nella realizzazione un nuovo manufatto di attraversamento dello scolo consorziale a sostituzione del precedente ponte ad arco in muratura risalente al 1945 che è stato completamente demolito dall’ evento di piena correlato all’eccezionale fenomeno alluvionale dello scorso mese di maggio.