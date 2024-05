A Faenza un minuto di silenzio per ricordare la tragedia dell'alluvione e le sue vittime

A maggio dello scorso anno la Romagna e la città di Faenza in particolare sono state interessate da due eventi alluvionali che hanno duramente colpito la popolazione e causato la perdita di vite umane, oltre a provocare ingenti danni al patrimonio pubblico e privato. A un anno di distanza, la Giunta Comunale ha disposto la commemorazione delle vittime e il ricordo quei tragici episodi in maniera solenne.

Pertanto giovedì 16 maggio, alle ore 12 - giorno della seconda alluvione che ha colpito la città - verrà osservato un minuto di silenzio in tutti gli uffici del Comune di Faenza, invitando inoltre anche le altre Pubbliche Amministrazioni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le rappresentanze delle categorie economiche e sindacali, le Forze dell’Ordine e in generale la cittadinanza ad aderire in forma autonoma al minuto di silenzio quale segno tangibile di solidarietà e condivisione.