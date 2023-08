Alluvione, il commissario Figliuolo firma l'ordinanza: 289 milioni per i lavori effettuati in somma urgenza

Questa mattina il Commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo ha inviato alle Regioni Emilia-Romagna e Marche l’ordinanza numero 6, con la quale vengono fornite le indicazioni per procedere al finanziamento degli interventi realizzati e da ultimare in regime di somma urgenza per far fronte all’emergenza provocata dagli eventi alluvionali del maggio scorso.

Spese - per un totale di 289 milioni di euro - sostenute e anticipate dai Comuni, dalle Unioni comunali e dalle Province dei territori colpiti dalle alluvioni e dalle frane di maggio, dall’Agenzia interregionale per il fiume Po, da Ferrovie Emilia-Romagna, da Hera, Inrete, Terna, dalle Aziende sanitarie locali, da aziende di servizi pubblici locali e consorzi di bonifica.

L’ordinanza, già firmata in data 25 agosto, sarà efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e consente sin da subito a tutti i soggetti attuatori interessati di procedere alle richieste di erogazione dei finanziamenti, che dovranno essere inoltrate alla Struttura commissariale per i successivi ristori.

Intanto giovedì Figliuolo incontrerà il presidente della Regione Stefano Bonaccini e i sindaci del territorio. "Sarà un incontro certamente utile perchè dovremo mettere in fila le cose da fare e da affinare. Ascolteremo ovviamente con attenzione il generale, con il quale la collaborazione è molto positiva", afferma Bonaccini alla vigilia del summit con il commissario a Bologna. Dall'incontro attendono delle risposte "tutte le parti sociali che mi hanno chiesto di incontrare il generale, che ringrazio per la consueta disponibilità".

Giovedì, prosegue il governatore, "avremo tutto il Patto per il lavoro e per il clima: dalle amministrazioni locali fino alle rappresentanze dei sindacati, del mondo dell'impresa, delle Università e delle professioni che saranno insieme perché abbiamo bisogno di capire come si intenda procedere, quali risposte arriveranno e anche quali proposte sottoporre all'attenzione del commissario, che poi ha bisogno della disponibilità del Governo per riuscire ad utilizzare risorse ad oggi ad esempio non disponibili". Come Regione, "certamente ribadiremo alcune cose tra le quali l'oggetto della lettera alla presidente del Consiglio, cioè il fatto di mettere immediatamente a disposizione del commissario quel miliardo di euro circa che non è utilizzato perché è evidente che se quello non viene messo a disposizione non sono quattro i miliardi per l'Emilia-Romagna in tre anni, ma diventano già meno di tre".

Poi c'è il tema del credito di imposta, "perché ha funzionato talmente bene durante la ricostruzione dopo il terremoto - ricorda Bonaccini - che tutti in questa regione si domandano com'è possibile che non venga accolta come proposta, perché serve a dare certezza e sicurezza a chi ha subito dei danni che ci sarà qualcuno, in questo caso lo Stato come accaduto negli anni scorsi per la ricostruzione post sisma, che si fa carico di dare garanzia che si possa ripartire e si possano rimborsare i danni al 100%".