Alluvione un anno dopo: le otto vittime che nessuno potrà mai ridarci

"L'unica cosa davvero irreparabile sono le vittime di questa tragedia". Lo scorso anno, dopo le due alluvioni che hanno colpito la Romagna a maggio, lo abbiamo sentito ripetere più e più volte dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. Oggi, a un anno da quella tragedia, vogliamo ricordare le persone del nostro territorio che hanno perso la vita a causa dell'alluvione.

La provincia di Ravenna è stata quella che ha pianto più vittime, ben otto. Il primo a perdere la vita, il 3 maggio, è stato l'80enne Remo Bianconcini, travolto dall'esondazione del Senio a Castel Bolognese. A Faenza il 78enne Giordano Feletti è stato trovato morto nel cortile di casa in via della Valle, zona stazione. Era sepolto dal fango.

A Sant'Agata sul Santerno l'89enne Giovanni Sella è morto nella sua casa, dove era costretto a letto, mentre i vigili del fuoco sono riusciti a salvare la moglie Giuliana. Sempre a Sant'Agata si è pianta la morte della 92enne Neride Pollini, che aveva problemi di deambulazione ed è deceduta al piano terra della sua abitazione. Il 68enne di Fusignano Fiorenzo Sangiorgi è stato trovato morto dai sommozzatori dopo una settimana di ricerche: l'uomo era stato visto scendere da un furgone per poi venire travolto dall'acqua.

A Russi il 73enne Delio Foschini e la 71enne Dorotea Dalle Fabbriche , marito e moglie, sono stati trovati morti nella loro casa allagata. Pare che i due fossero rientrati per mettere in salvo degli oggetti e siano rimasti schiacciati mentre spostavano un frigorifero. Il 75enne Giamberto Pavani è stato travolto dall'acqua mentre si trovava nella sua abitazione di Castel Bolognese: voleva scappare ma non c’era riuscito, neanche con l’intervento dei vicini che avevano cercato di forzare le grate di una finestra.