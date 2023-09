Alluvione, Sant'Agata chiede interventi urgenti su bollette e ponte della ferrovia

Nella seduta di giovedì 28 settembre, il Consiglio comunale di Sant'Agata sul Santerno ha approvato all'unanimità due ordini del giorno presentati dal gruppo di maggioranza Insieme per Sant'Agata legati alle conseguenze dell'alluvione. Il primo testo chiede al governo e al commissario Francesco Paolo Figliuolo di prevedere per le bollette di luce, acqua, gas e rifiuti, l'esenzione degli extra-consumi dovuti all'alluvione.

"Tante famiglie e imprese, per ripristinare i propri immobili, hanno dovuto lavare e asciugare le proprie abitazioni o locali produttivi, consumando notevoli quantità di acqua, energia elettrica e gas, oltre a produrre ingenti quantità di rifiuti - ha sottolineato il sindaco Enea Emiliani -. La sospensione delle bollette fino al 31 ottobre ha dato respiro, ma non è sufficiente, in quanto sposta in avanti il problema. Noi crediamo che anche queste spese legate alle utenze vadano indennizzate".

Il secondo ordine del giorno riguarda invece il ponte sul Santerno della ferrovia della linea Faenza-Lavezzola: il documento chiede a Rfi, al Governo e al commissario Figliuolo di ottenere urgentemente una valutazione del rischio idraulico della situazione di fatto, che ad oggi vede il ponte della ferrovia collocato in mezzo al fiume con gli argini più alti rispetto alla ferrovia; chiede altresì di predisporre in tempi rapidi e con massima urgenza un progetto esecutivo, con lo stanziamento dei relativi fondi, in grado di consentire la sua cantierizzazione in tempi brevi e risolvere in maniera definitiva il problema di sicurezza che il ponte rappresenta per la comunità santagatese.