Alluvione, la sindaca di Bagnacavallo: "Una calamità inimmaginabile, ma non tutto ha funzionato"

"Una calamità inimmaginabile, ma, diciamolo, non tutto ha funzionato". Co sì ha detto la sindaca di Bagnacavallo, Eleonora Proni, intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. La prima cittadina si esprime con responsabilità e franchezza rispondendo alle domande sulla drammatica alluvione che ha investito la Romagna. "Quel che è avvenuto non era prevedibile, le dimensioni del disastro sono allucinanti. Tanto che fare la stima dei danni, enormi, non è ancora possibile".

La reazione della popolazione? "Di grande operatività e solidarietà, ma affiora anche rabbia, tanti hanno perso moltissimo. Da parte delle autorità pubblica serve trasparenza nel racconto di quel che è successo e di quel che si potrà fare. Dopo quel che abbiamo vissuto occorre, ad esempio, approfondire il tema della sicurezza collettiva di fronte ad eventi eccezionali". Il futuro? "Si deve ripartire con l'aiuto del Governo, della Regione, dei privati. E serve solidarietà e progettualità condivisa tra le istituzioni romagnole: è palese che se non salviamo la montagna mettiamo a rischio città e pianura. E viceversa".