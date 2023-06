Alluvione, il sindaco incontra i cittadini delle zone più colpite

Il Comune di Ravenna ha organizzato una serie di incontri nelle aree maggiormente colpite dall’alluvione, in collaborazione con i rispettivi Consigli territoriali, alla presenza del sindaco Michele de Pascale, dei tecnici del Comune di Ravenna, dell'Agenzia regionale di Protezione civile dell'Emilia-Romagna e del Consorzio di bonifica della Romagna. Oltre che momento di ascolto e confronto, le assemblee saranno l’occasione per fare il punto sulle tematiche relative alla fase di ricostruzione, quali, fra le altre, gli indennizzi e la valutazione delle perizie.

Gli appuntamenti sono, tutti alle 20.30: giovedì 6 luglio alla polisportiva di Fornace Zarattini, in via Monsignor Fabbri 4; lunedì 10 al centro sociale Le Rose di via Sant’Alberto 73 (per i residenti della zona di via Canalazzo); giovedì 13 al circolo Endas di via Villanova 92 a Villanova di Ravenna e lunedì 17 a Roncalceci, nell’area davanti al circolo del Buongustaio in via Sauro Babini 127.