L'alluvione non ferma la tradizione: lo Sposalizio del Mare si svolgerà, ma in forma ridotta

A seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito la Romagna e la situazione di difficoltà in cui si trovano ancora alcune zone del territorio cevese, il Comune di Cervia ha deciso di posticipare alcuni eventi, primi fra tutti Sposalizio del Mare e Cervia Città Giardino. Gli eventi sono riprogrammati. Mentre Lo Sposalizio del Mare viene proposto in forma ridotta, la 51esima edizione di Città Giardino è slittata ma ha mantenuto gli eventi programmati. La decisione di non annullarli vuole essere un segnale di ripresa e di avvio verso la normalizzazione di questa situazione di emergenza che sta evolvendo verso la risoluzione.

Sposalizio del Mare

Lo Sposalizio del Mare vedrà il programma ridotto alla sola giornata di domenica 28 maggio. L’evento si svolgerà con la sola cerimonia in mare alla presenza delle autorità. Non si terrà il corteo storico, non ci saranno eventi collaterali e non saranno in mare i pescatori dell’anello, sia per rispetto alle persone che si sono trovate in una situazione critica e difficile in questi giorni, sia per permettere a chi è impegnato per l’emergenza di continuare a lavorare per affrontare le criticità. Mancherà anche lo stand del circolo pescatori “La Pantofla. Il rito in mare, da secoli propiziatorio ad un anno positivo per la città ed i suoi abitanti, sarà trasmesso in diretta facebook. Restano comunque aperte le mostre “Obey Make Art not War” al magazzino del sale ( ore 10.00-21.00 e “Il sale in una Parola” a MUSA, museo del sale (ore 14.30-19.00 )

Cervia Città Giardino

Cervia Città Giardino, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, ha rallentato il corso dei suoi preparativi ed ha di conseguenza rimandato l’inaugurazione di giardini e aiuole al 14 giugno ma sarà già attiva con i primi eventi dedicati. Attualmente continua l’attività sulle aree verdi per portare aiuole e parchi alla consueta bellezza e originalità di allestimenti da mostrare al pubblico durante tutto il periodo estivo. La preview della 51^ edizione Cervia Città Giardino ( 1972-2023) dedicata al tema di “Giardini Sostenibili, Pace Clima Futuro” programmata in origine per questo week end, viene spostata di pochi giorni e si terrà dal 2 al 4 giugno.

Dal 2 giugno sarà allestito nel centro di Milano Marittima, nell’area di rotonda 1° maggio e viale Gramsci “Mi.Ma in Fiore” un mercato di piante e fiori di qualità, che si mostrerà al pubblico alla sua prima edizione con installazioni particolari ed uniche. Il mercato aprirà nel pomeriggio del 2 giugno e resterà fino a domenica 4 ore 19.30La sera, sempre del 2 giugno alle 21.00 in rotonda 1° maggio Gene Gnocchi “interpreterà” la città dei fiori con uno spettacolo gratuito tutto dedicato a Cervia Città Giardino. Lo spettacolo sarà anche un evento di sensibilizzazione per il sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione. Mi.Ma in fiore sarà attivo per tutto il week end con i seguenti orari: ore 8.30-22.00

Slitta al 15 giugno l’inaugurazione ufficiale della manifestazione Cervia Città Giardino con il ringraziamento a tutte le città partecipanti. L’evento si terrà alle ore 16.30 nei pressi della rotonda della pace, in viale Roma . Ci sarà un intervento del cardinale Zuppi, ospite d’onore della cerimonia. L’Arcivescovo di Bologna, presidente delle Conferenza Episcopale Italiana ha infatti accettato l’invito che il sindaco di Cervia Massimo Medri gli aveva fatto in un incontro svoltosi tempo fa nel capoluogo della regione.

“Vialetto degli Artisti” rende omaggio a Città Giardino con l’apertura nel week end 2-4 giugno alla 1^ traversa sul canalino di Milano Marittima di “Vialetto degli artisti in fiore – moda, arte, artigianato, design” attivo la sera dalle 19.30 alle 24 con ingresso libero. Rimane inoltre confermato l’appuntamento con ”Cervia Bonsai” la mostra di bonsai e workshop a cura della associazione “Cervia Bonsai” che si terrà dal 23 al 25 giugno nella Sala Rubicone, al magazzino del sale con orari: venerdì dalle 17.00 alle 22.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00.