Alluvione in Toscana, la solidarietà di Roncalceci: "Ci hanno aiutati a maggio, ora sosteniamoli noi"

Colpiscono tutta la popolazione romagnola le immagini dell'alluvione che nei giorni scorsi ha devastato la Toscana, "fatti simili a ciò che noi abbiamo vissuto direttamente e dolorosamente sulla nostra pelle, con le ferite non ancora rimarginate", commenta Cinzia Pasi del Comitato Cittadino di Roncalceci. "Non possiamo certo fare a meno di ricordare che in quei giorni di maggio tante persone da tante parti d'Italia ci hanno contattato direttamente e hanno raccolto le nostre richieste di aiuto. Tra loro anche gli amici della zona di Vicofaro di Pistoia, la parrocchia ed i ragazzi delle scuole, che, coordinati da Doriano Maranelli, referente locale della Caritas, si sono mobilitati in una grande gara di solidarietà e precipitati da noi con preziosi beni di prima necessità - spiega Pasi - Ed ora è proprio quella zona che ha bisogno di aiuto e sostegno. Vicofaro si trova a pochi chilometri da Quarrata, una delle località più duramente colpite".

Come sottolinea la presidente del Comitato, quella località farà da base "per far pervenire gli aiuti e anche in questa occasione Doriano Maranelli sarà insostituibile per la corretta gestione e distribuzione degli aiuti". Così, il Comitato di Roncalceci decide di ricambiare la solidarietà ricevuta a maggio. "Abbiamo coinvolto immediatamente Giovanni Morgese che, con l'associazione Cuore e Territorio, è sempre attento alle richieste di chi si trova in difficoltà". Le prime richieste d'aiuto dalla Toscana sono già state raccolte, e come riferisce la presidente del Comitato cittadino, tanti volontari "sono già attivati e a breve partirà il mezzo per rendere il bene che ci è stato donato. La solidarietà è come le onde del mare. A volte viene e a volte va".