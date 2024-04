Alluvione un anno dopo - "Alla prima goccia di pioggia ritorna la paura"

C’è un prima e un dopo l’alluvione. Sono passati 12 mesi. Da allora non ci ha abbandonati la paura all’arrivo della prima goccia di pioggia, la rabbia per le (sole) parole spese nei confronti degli alluvionati, i dubbi nel ritrovare una quotidianità normale, l’incertezza su un futuro risarcimento per quello che abbiamo dovuto passare per colpe ben chiare agli occhi che vogliono vedere e la frustrazione per il silenzio che si è posato su tutto questo. Molti dei cittadini di Ravenna (città) non hanno capito l'incubo che abbiamo passato e le cicatrici che buttano fuori il sangue ogni tanto grazie alla indifferenza di chi incontriamo ogni giorno per strada, in fila al supermercato e in attesa di prendere i tuoi figli da scuola. Fa male, molto male... ancora.

Cristina-Maria Gogu, Fornace Zarattini