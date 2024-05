Alluvione, un anno dopo sono ancora ospiti del monastero: "A giorni, forse, potremo imbiancare casa"

"Dopo un anno solo adesso, finalmente, possiamo provare a imbiancare casa. Ma nel frattempo siamo ancora qui, sfollati. E speriamo di rientrare almeno tra fine mese e inizio giugno". Inizia così il racconto di Stefania Castiglia, che insieme a suo marito Roberto Valtancoli, la figlia Emma, il cane, due gatti e anche un criceto sono ancora ospiti al Monastero di Santa Chiara, a Faenza, insieme ad altre decine di persone che non ancora possono fare rientro nelle loro case.

La loro famiglia ha subito danni sia nell'abitazione che nel luogo di lavoro. "Con la prima piena abbiamo raggiunto i tre metri d'acqua. Quella notte siamo stati svegliati dalle urla di una vicina, alle 3.40. Una volta capito cosa stava accadendo ci siamo spostati al piano più alto e poi quando sono iniziati ad arrivare i primi soccorsi abbiamo mandato avanti famiglie con anziani e bambini. Siamo riusciti a essere recuperati e ad arrivare al Pala Cattani solo alle 18 del giorno dopo. Senza mangiare né bere".

Con la seconda alluvione il livello dell'acqua è arrivato a sei metri nella loro casa. "Viviamo nella zona di via d'Azeglio e quando mio marito ha provato a rientrare, pochi giorni dopo, si è dovuto far largo con un gommone, insieme a un sub". Roberto ha dovuto chiudere la sua attività, il negozio di frutta e verdura Valtancoli, aperto da trent'anni a Faenza, in corso Saffi. "La forza dell'acqua ha sradicato via la cella frigorifera. Oggi mio marito ha per fortuna trovato lavoro a Castel Bolognese. Io sono una libera professionista e mi sposto a Ravenna. Per mesi mi sono dovuta fermare perché abbiamo perso anche le auto".

Tra le due alluvioni la famiglia si è quindi spostata al Monastero di Santa Chiara, altra struttura colpita però dalla piena. "Siamo rimasti incastrati anche qui, l'acqua ha sfondato il portone - riprende - e abbiamo avuto delle difficoltà per giorni. Poi per fortuna è arrivata tanta solidarietà da ogni parte della Romagna e d'Italia. Tra le tante, qui a Faenza c'è la Piccola Betlemme, di Camilla Marangon. Ci hanno sfamato per giorni, fino all'estate. E continuano ad aiutarci ancora". La stessa Stefania ha fatto da supporto alle tante staffette di mobili e beni di prima necessità che sono transitati dal Monastero, diventato con le settimane un punto di raccolta di materiale, grazie al quale sono state aiutate oltre cento famiglie.

Nella loro "casa" temporanea Stefania ha cercato di sistemarsi nel miglior modo possibile. "Grazie alle donazioni siamo riusciti a realizzare in parte di questi stanzoni un bel punto d'appoggio, con una piccola cucina. Qui con noi sono state ospitate tante persone della nostra stessa zona. Mia figlia, per sentirsi più a casa, ha anche appeso un numero civico all'esterno della porta di una stanza. Lo stesso della nostra casa alluvionata".

Proprio per la figlia Stefania ha il pensiero più dolce. "Quando abbiamo perso anche il negozio, io e Roberto abbiamo scelto di investire quello che potevamo nella casa, per lasciare almeno un tetto a nostra figlia. Abbiamo almeno 90mila euro di danni, i sussidi arrivati bastano a poco per non parlare di quelli che dovrebbero passare dalla piattaforma Sfinge. Emma, che oggi è alle medie, mi ha detto che rinuncerebbe ad andare all'università. Assolutamente no! Ha sofferto tanto, ha perso anche un gattino con la seconda alluvione. E quando torneremo a casa, vorrei ricostruirle almeno la sua camera. Se lo merita", conclude Stefania.