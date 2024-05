Alluvione un anno dopo - "Assistemmo al salvataggio di un uomo che stava annegando"

Era il 15 maggio quando i telegiornali iniziarono a dare le notizie di un allarmante maltempo e quando giunsero le prime allerte rosse sul territorio della Romagna, ma pochi diedero loro eccessiva importanza. Persino io e mia moglie, il 15 maggio, non eravamo molto propensi a pensare al peggio, eppure i segnali c'erano tutti. In realtà l'unica in allarme era mia mamma, che aveva un sesto senso molto sviluppato e che aveva mangiato la foglia prima di tutti noi. Noi pensammo che lei stesse esagerando ma poi con il tempo ebbe ragione. A maggio 2023 io e mia moglie eravamo entrambi insegnanti di scuola primaria: mia moglie Perla Girasole ha il ruolo fisso alle scuole “Tolosano” di Faenza, mentre io avevo ottenuto un incarico temporaneo presso le scuole “L. Quadri” a Massa Lombarda grazie ad una MAD (messa a disposizione) inviata a settembre 2022. Viviamo a Solarolo, un paesino tranquillo, luogo natale di Laura Pausini. Quel 15 maggio andammo tutti a lavorare tranquillamente.

Quando giunse il 16 maggio, arrivarono le prime notizie di inondazioni nel territorio cesenate e allora scattarono gli allarmi. Continuava a piovere incessantemente. Mia moglie, giustamente, data la situazione, non andò a lavorare, mentre io, non so a causa di quale ordinanza balorda, fui costretto ad andarci, fortemente controvoglia, poiché temevo che sarei rimasto bloccato a Massa Lombarda e che non sarei potuto tornare a Solarolo. Fortunatamente dovevo lavorare solo di mattina, perché di martedì avevo il pomeriggio libero. All'uscita alle 13 colsi l'occasione per defilarmi e tornarmene di fretta a casa, telefonando con il vivavoce a mia mamma e dicendole che non sarei andato da lei (il martedì pomeriggio avevo l'abitudine di far visita ai miei genitori a Faenza). Mia mamma mi disse che non c'erano problemi e che, anzi, facevo bene a tornare a casa. Riuscii ad attraversare indenne il ponte tra Mordano e Bagnara di Romagna che passava sopra ad un fiume Santerno parecchio gonfio d'acqua e ben oltre i livelli di allarme. Tornai a casa e parcheggiai l'auto in un parcheggio sotto casa, in una zona elevata di Solarolo definita “la montagna”. Nel pomeriggio ci rifugiammo in casa perché continuava a piovere senza fermarsi mai. Mia moglie si rifugiò nel letto davanti al televisore e io rimasi con lei. Uscii solamente nel tardo pomeriggio per andare a fare un po' di spesa nel supermercato del paese. Pensai di prendere l'auto, ma fiutai che c'era qualcosa che non andava per il verso giusto e la lasciai lì dove si trovava. Dal comune di Solarolo tutto taceva, nessuna notizia trapelava.

Cenammo alle 19 poi ci rifugiammo di nuovo nel letto. Mia moglie consultò le notizie su Facebook e lesse un post pubblicato dal sindaco di Castel Bolognese in cui egli diceva che il Senio (fiume che scorre a Solarolo e a Castel Bolognese) aveva rotto un argine e che ci dovevamo aspettare il peggio. Imparammo solamente più tardi che l'argine si era rotto a Tebano, una piccolissima frazione di quattro case, un'azienda agricola e una chiesetta tra Castel Bolognese e Riolo Terme. Non potendo fare nulla, andammo a dormire, non senza una forte angoscia che ci dominava. La mattina del 17 maggio alle 6 fummo svegliati dal citofono: era mia suocera disperata che urlava che stava arrivando l'acqua a Solarolo. Lei parcheggiò l'auto nella zona alta per salvarla e io diedi un'occhiata fuori dalla finestra: vidi l'acqua arrivare nel centro storico di Solarolo e alcuni volontari che disperatamente cercavano di arginare il problema con dei sacchi di sabbia, ma non poterono impedire l'inondazione perché l'acqua era semplicemente troppa da contenere.

Nel giro di nemmeno mezz'ora fummo circondati dall'acqua, un'acqua marrone e violenta che si portava via qualunque cosa. I giardini sotto casa erano totalmente allagati. Io e mia moglie andammo in giro per la nostra zona alta e ci accorgemmo che la nostra zona era praticamente un isola circondata dall'acqua. Essa arrivò perfino al Bar Sport e tememmo che sarebbe arrivata anche ad allagare la nostra casa, ma si fermò là. Quel giorno sentimmo volare diversi elicotteri, ma nessuno accorse in nostro aiuto. Eravamo soli. Da Faenza invece giunsero notizie dell'acqua che era arrivata al secondo e terzo piano delle case di via Lapi e che della gente era dovuta salire sul tetto per salvarsi, gridando disperatamente per farsi soccorrere. Dal telegiornale trasmettevano anche delle immagini dell'acqua che aveva allagato due dei corsi principali della città. Non riuscivo a vedere la mia città ridotta così e mi sentii molto triste e impotente davanti alla forza della natura.

Per il resto non ci fu molto da fare se non attendere ed osservare. Io e mia moglie non potevamo fare molto durante l'alluvione a Solarolo, quindi ci limitammo a vedere cosa accadeva. Osservammo il salvataggio di un solarolese che stava per annegare, soccorso al Bar Sport da alcune persone che si trovavano là. Venimmo a sapere successivamente che, in preda all'ansia e al panico, la sua intenzione era quella di andare a prendere la sua auto per andare da suo figlio a Imola. Evidentemente durante questi eventi tragici la gente perde il raziocinio. Ci vollero più di due giorni affinché l'acqua se ne andasse in direzione di Lugo e di Conselice, altri comuni martoriati. Io e mia moglie ci impegnammo con i volontari, il parroco Don Tiziano Zoli e le suore di Solarolo per dare una mano a ripartire. Il primo pensiero fu proprio rivolto a Don Tiziano (sebbene io non sia un credente) e andammo a ripulire la chiesa arcipretale (Santa Maria Assunta) che aveva subìto l'alluvione, ma senza riportare troppi danni. Successivamente ci impegnammo a dare una mano altrove: mentre io mi occupai alternativamente della sistemazione degli abiti che la gente donava e di spalare il fango via dalle case, quando le energie me lo permettevano, mia moglie Perla si occupò di smistare abiti, lenzuola, coperte e generi alimentari vari alla scuola elementare di Solarolo. Riuscimmo anche a dare una mano a mia suocera, mamma di Perla, il cui garage e piano rialzato erano stati allagati a Solarolo e ai miei genitori a Faenza, i quali per fortuna ebbero pochi danni e dovettero buttare via delle vecchie cianfrusaglie dalla cantina e cambiare un chip della caldaia. Mi dispiacque solamente per alcuni tessuti delle zie di mia mamma che buttammo via, poiché sporchi di fango e quindi irrecuperabili. Mia moglie, dal canto suo, perse molti ricordi di infanzia che aveva nel garage di sua mamma.

Io e Perla ci ritagliammo poi anche del tempo per andare a fare dei giri perlustrativi dove era consentito viaggiare e vedemmo le terribile condizioni in cui riversava Sant'Agata sul Santerno. Dire che quelli non sembravano gli effetti di un'alluvione, bensì di un pesante bombardamento aereo sembrava poco: a Sant'Agata sul Santerno c'erano polvere e rifiuti ovunque, e della gente disperata e piena di fango dalla testa ai piedi era ovunque per il paesino della Bassa Romagna. A Faenza, allagata per un buon 40%, era avvenuto un bel disastro e ci sono delle case che nel 2024 sono ancora sfitte o inabitate, poiché troppo danneggiate dalla furia del fiume Lamone. Anche Forlì era messa piuttosto male e il Montone esondato aveva causato la chiusura di diversi esercizi commerciali sulla via Emilia prima del ponte di Porta Schiavonia tra cui un noto supermercato. Castel Bolognese fu allagata, ma si è sorprendentemente ripresa abbastanza: una famosa pasticceria che offre anche servizi di panetteria e di bar, è rimasta chiusa per poi riaprire due mesi più tardi (sono particolarmente legato a questo paese, dato che non solo è il luogo dove era nata mia mamma, ma è anche il posto che mi ha permesso di formarmi come educatore). Imola ha avuto per fortuna pochi danni, limitati alle zone vicine al Santerno e con l'autodromo trasformato temporaneamente in piscina. Ma quello che più ci colpì furono le frane avvenute per il territorio collinare e montuoso: Modigliana, Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio riportarono danni e Marradi e Palazzuolo sul Senio, l'Alto Mugello tosco-romagnolo, erano addirittura isolate. A Brisighella, paese dei miei parenti da parte di mio padre, l'acqua del Lamone colpì le terme e le case circostanti, quasi come a voler infierire dopo la sgradevole chiusura avvenuta nel 2018.

Fummo anche disgustati dalle numerose bufale (fake news) che scorrevano: ci fece particolarmente scalpore una di queste si affermava che Casola Valsenio non esisteva più, mentre il paesino dello scrittore Cristiano Cavina e dei frutti dimenticati è ancora fortunatamente al suo posto. Per fortuna quello romagnolo è un popolo tosto, “tamugno” come si dice qua dalle nostre parti ed è sempre pronto a ripartire, ma una grande menzione va certamente rivolta agli Angeli del Fango, volontari giunti da varie parti d'Italia, senza i quali sarebbe stato veramente difficile ripartire. Una grande menzione anche ai miei genitori Piergiorgio Casadio e Graziella Cimatti (deceduta a marzo 2024), che con le loro ormai esigue forze hanno dato una mano come potevano facendo qualche donazione ai faentini e ai nostri amici di Ala (TN) Armando Debiasi e Reginetta Campostrini, i quali hanno deciso di trascorrere un periodo di vacanza in Romagna per aiutarci a ripartire, facendo anche generose donazioni.

Ora, ad un anno di distanza dal terribile fatto, non è tutto a posto, si fa finta di esserlo, ma ciò nonostante ci si è rimboccati le maniche perché era l'unica cosa da fare. Quest'anno io sono un educatore e lentamente ho visto una bella ripartenza da parte dei romagnoli, i quali non hanno perso la grinta, la simpatia e nemmeno l'ironia. In aggiunta, qualche soldo per ricostruire è arrivato dallo Stato, anche se la burocrazia ha rallentato un po' i tempi. E dopo tantissima acqua, c'è chi grida fieramente agli altri “due gocce non ci hanno fermato”. A mio avviso, il romagnolo medio adesso ripensa all'alluvione del 2023 mentre beve un bicchiere di Sangiovese e mangia un piatto di spoja lorda al ragù, con un sorriso come per dire che ci vuole ben altro per abbattere il suo fiero e instancabile popolo. Mi piace pensare che sia così.

Luca Casadio, Solarolo