Alluvione un anno dopo - "Avevamo il Senio in casa, ha spazzato via la nostra vita"

Nuvole, nuvole, nuvole, pioggia, pioggia, troppa pioggia in collina. Siamo nella prima mattina del 17 maggio 2023, improvvisamente una voce fuori da allerta “recarsi ai piani alti”. Apro le finestre, neanche la strada bagnata, solo qualche goccia. Vado in ufficio, mi chiama mio marito, mi dice "vieni a casa che c’è l’acqua di là dalla ferrovia"... Non è la prima volta che succede.

Bene, forse è giunta l’ora di pensare a cosa mettere in salvo dall’acqua: questo, quello, tutto, nulla… Cosa fare? Caos totale: mettiamo pezzi di legno per provare a trattenere l’acqua. Alle 11.00 di mattina arriva il fiume, letteralmente il fiume Senio da Castel Bolognese, che porta via tutti i ricordi di una vita passata in quella casa da 27 anni. Aiuto: abbiamo il fiume in casa, una corrente insostenibile che si prova a spazzare via acqua, fango, ricordi, oggetti, vita.

Verso sera un angelo con il trattore ci viene a prendere e ci porta in paese, dopo 300 metri l’acqua non c’è più, Barbiano è salva. Il giorno successivo il mondo ci viene ad aiutare e a darci sostegno... quante lacrime. La statuina della torta di nozze è li che mi guarda dentro il mobile del salotto, piena zeppa di fango. Dai, avanti, siamo romagnoli, teniamo botta!

Barbara Armando e Giacomo Ragazzini, Barbiano