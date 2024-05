Alluvione un anno dopo - "Avevo un esame all'università, ho rinunciato per andare a spalare fango"

Il rumore della pioggia che scende ininterrottamente, le chiamate dal Comune di allerta, i social pieni di gente che chiede aiuto disperatamente, chi per se stesso, chi per i propri cari. Il telefono non smette di suonare, messaggi, video, foto di scene apocalittiche, talmente surreali da sembrare fatte con l’intelligenza artificiale. Mi sento come se fossi in un film horror o in una brutta puntata del telegiornale. La notte più lunga della mia vita.

La mattina dopo, mi reco all’hub vicino a casa mia, la mia vecchia scuola, trasformata tempestivamente in un punto di ritrovo sicuro per chi ha bisogno di evacuare dalla propria casa. Mi rimarranno per sempre impressi i volti stanchi delle persone che hanno passato la notte in bianco, preoccupatissimi per i loro averi ed i loro cari. Persone che avevo visto fino ad una settimana prima al bar; anziani, bambini, tutti con lo stesso sguardo. Porto cibo, asciugamani, vestiti. Qualsiasi cosa possa servire. Mi reco nelle classi, ora trasformate in dormitori, per assicurarmi che tutti abbiano ricevuto qualcosa da mangiare e le cure necessarie. Rimango a scuola, cercando di fare compagnia ai bambini, provando ad alleggerire, come possibile, la situazione. Chiedo di venire ad aiutarmi ad alcuni ragazzini che conosco, corrono tutti molto volentieri.

Il giorno dopo, mi armo di tuta, secchi, pala e stivali di gomma. Vado a Coccolia, vicino agli argini del fiume, dove la strada non si vede nemmeno più, è tutto fango. Inizio a lavorare, cerco di liberare la strada e poi le case adiacenti, c’è acqua e fango ovunque. È bellissimo vedere gente che normalmente non si sopporta, per credi politici o sportivi diversi, o persone che nemmeno si conoscono, riunirsi e lavorare insieme per un obiettivo comune, cantando a squarciagola Romagna Mia, mangiando le brioche offerte dal bar del paese, e il pranzo donato dall’osteria. È bellissima la solidarietà.

Non posso nemmeno immaginare i danni morali e materiali che le persone hanno subito, ma, come scoprirò in fretta, non ho ancora visto nulla. L’indomani avrei un esame universitario, ma, nonostante l’offerta del professore di farlo online, capisco che in questo momento devo fare cose molto più importanti. L’esame lo potrò ridare, la mia terra ha bisogno di me, ora.

Dunque, mi reco a Forlì, al quartiere Romiti. Mentre andiamo verso Forlì, osservo sconvolta la strada, ci sono mobili buttati ovunque, ricoperti di fango, una macchina lasciata sul ciglio della strada, anche lei totalmente infangata. A Forlì, la scena che mi ritrovo davanti è qualcosa di difficile da credere o immaginare se non visto o vissuto. Le case sembrano circondate da piscine di fango, ci sono i segni, poco sotto al tetto, che mostrano l’altezza a cui è arrivata l’acqua. Io stessa, faccio fatica a credere a ciò a cui sto assistendo. Si crea una catena umana dove ci passiamo i secchi pieni d’acqua ad uno ad uno, fino a rovesciarli nel tombino, stando attenti a non riempirlo nuovamente.

Mi capita tra le mani un osso giocattolo di un cane, chiedo spiegazioni e mi rispondono che era il cane della famiglia, il quale ha provato a salvarsi, ma non c’è riuscito. La famiglia è stata salvata in elicottero, dal tetto. Trattengo a stento le lacrime, mentre continuo buttare acqua. Sono sporca e sfinita, ma non mi interessa. È come se tutta la fatica fisica e mentale non valesse niente di fronte a così tanta disperazione.

Il pomeriggio mi reco a Faenza, vicino alle mura, le quali hanno, appunto, fatto “muro”, trattenendo tutto. Anche qui, le persone sono state salvate in elicottero, salendo sui tetti. I tombini sono tutti intasati, non c’è modo di togliere l’acqua che è ancora per le strade, nei garage e nelle case. Cammino e l’acqua ed il fango mi arrivano a metà bacino. Proviamo comunque a sgomberare le case, le strade. Anche qui, le persone hanno perso tutto. Continuiamo a ripeterci “Tè böta che ci andremo dietro”.

Silvia Casanova, Carraie