Alluvione un anno dopo - "Cantina con i dipinti del padre sommersa, li abbiamo puliti e stesi sul prato ad asciugare"

Non scorderò mai la notte in cui alle 3.30 del mattino circa arrivò la chiamata automatica dal numero di emergenza che ci avvisava di metterci al sicuro ai piani alti delle abitazioni o di lasciare casa perché la piena stava arrivando. Una sensazione di paura mista a preoccupazione per quello che poteva accadere alle nostre cose e soprattutto ai nostri cari. Abitiamo nella campagna tra Barbiano e Cotignola, proprio sotto la riva del Senio. Ci siamo alzati e ci siamo affacciati alle finestre, così come tutto il vicinato, per vedere cosa stesse succedendo. Le auto della Polizia Municipale che giravano per strada con i megafoni per avvisare di metterci al sicuro, la Protezione Civile sul Ponte della Chiusaccia, le sirene in lontananza… Sembrava di essere in un altro mondo.

La sera prima avevamo messo in sicurezza tutti gli animali sopra i piani alti della nostra barchessa (un grande grazie a mio suocero che con il muletto ha sollevato tutte le gabbie con galline, conigli e anche i cani dei vicini di casa che non avevano modo di tenerli al sicuro abitando al piano terra). Anche le mie tartarughe erano al sicuro nella vasca da bagno! Poi il fiume ha esondato, fortunatamente per noi dalla parte opposta. Lì abbiamo capito che la situazione era davvero più seria di quello che avevamo immaginato. Siamo stati bloccati a casa per un giorno, ma fortunatamente non abbiamo subito danni. Eravamo costantemente collegati alla tv e social per monitorare la situazione e la sensazione di impotenza e sconforto ci stava divorando…

Cosa potevamo fare noi semplici cittadini per aiutare tutte quelle persone bloccate in casa, senza luce, senza modo di essere raggiunte perché gli aiuti non riuscivano a coprire la vastità del disastro in atto? Mio marito non ci ha pensato due volte, ha preso la canoa ed è partito per dare soccorso in qualche modo. Passata l’acqua alta anche io e i miei ragazzi di 12 e 14 anni abbiamo cercato di aiutare il più possibile, non potevamo stare fermi senza dare una mano. Ci siamo ritrovati a Lugo, passata l’acqua alta, a casa della zia di mio marito: aveva il laboratorio di ceramica completamente compromesso, tutta la cantina con i dipinti di suo padre pittore completamente sommersa… Una vita di ricordi da salvare in qualche modo. Così ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a portare fuori tutto. Mia figlia puliva il fango con l’idropulitrice e mio figlio portava fuori quadri, oggetti antichi e fotografie, stendendole sul prato ad asciugare e abbiamo conosciuto i primi “angeli del fango”, ragazzi giovanissimi venuti da Ravenna ad aiutare.

Ecco, qui il ricordo di questa tragedia si apre alla speranza: mai, e dico mai, ho visto una catena solidale così coesa e piena di carica positiva. Ogni persona incontrata offriva braccia per lavorare, badile e sorrisi e in cambio ricevevano caffè, pasticcini e un pranzo pantagruelico da parte delle nostre mamme, nonne e zie. Piano piano, tra un canto, un pianto e una risata, il fango è stato portato via, le strade si sono riempite di oggetti, mobili e ricordi distrutti, le case sono state sgombrate e tutto in un’atmosfera di carica e solidarietà galvanizzante.

Sono orgogliosa dei miei ragazzi, perché nonostante la giovane età, hanno dato un contributo prezioso e sono sicura che questa esperienza la porteranno per sempre dentro, rendendoli persone migliori. Sono orgogliosa di mio marito che ha passato intere settimane a spalare fango, portare cibo a chi era bloccato in casa, sturare tombini, soccorrere animali in difficoltà. Sono orgogliosa dei Vigili del Fuoco dal Trentino, che nel loro giorno libero non ci hanno pensato due volte e sono accorsi in Romagna portando la loro esperienza e coordinazione per gli aiuti. Sono orgogliosa di tutte quelle persone che da tutta Italia sono venute ad aiutare, spinti da un sentimento di solidarietà tale da riempire i cuori di coloro che hanno subito perdite enormi. Erano talmente tanti che hanno intasato i caselli autostradali in uscita. Un grazie di cuore.

Lisa Minelli, Cotignola