Alluvione un anno dopo - "Ero solo e mi sentivo impotente. Guardai verso il cielo e chiesi aiuto a Dio"

Mercoledì 17 maggio mia figlia era ricoverata al Bellaria per un intervento, e da qualche giorno era uscita dalla rianimazione. Con mia moglie ci andavamo tutti i pomeriggi, appena uscivo dal lavoro. Già il giorno precedente le strade bloccate dalle zone alluvionate non ci avevano permesso di vederla, ci sentivamo telefonicamente, le mancavamo, ci voleva lì, ma non potevamo raggiungerla. Questo ci frustrava molto. Io lavoro alla Casa della Carità di Lugo, struttura che ospita 36 persone tra anziani non autosufficienti e disabili adulti. Quel pomeriggio la nostra coordinatrice, dopo il ricevimento dell’allerta, ci aveva consigliato di spostare al primo piano le attrezzature e i farmaci dall’ambulatorio, così come più derrate alimentari possibile, normalmente posizionate nella dispensa nel seminterrato. Lei abitava a Boncellino e, avendo subito in pieno la prima alluvione del 3 maggio, si stava riorganizzando a Bagnacavallo, dividendo la sua famiglia un po’ da sua madre e un po’ da sua sorella. Ricordo che al telefono mi disse: "Corrado, guarda che l’acqua quando arriva non bussa e non fa rumore. Entra senza chiedere il permesso. Io mi organizzerei per il peggio". PAROLE SANTE. Infatti ci siamo organizzati.

Quel giovedì 18 mi svegliai alle 4. Al cellulare mi arrivavano messaggi dalle mie colleghe del turno di notte con foto di allagamenti a Lugo sud, mi alzai subito e le raggiunsi. Le colleghe del turno di notte, spaventate perché sapevano già di avere la casa allagata, mi chiesero di fare ritorno alle loro case. Le lasciai andare, tanto ero già arrivato. E alle 5 di mattina, fuori ancora buio, sentii un signore in via Cento urlare "Lugo sveglia, arriva l’acqua!". Ero da solo nella struttura, al primo piano tutti e 36 ospiti dormivano ancora. Nel nostro gruppo di lavoro su Whatsapp molte colleghe e colleghi mi informavano dell’impossibilità di venire al lavoro, erano già bloccati e allagati! Subito scrissi e telefonai ad altre colleghe chiedendo e pregandole di provare a raggiungermi. In via cardinal Massaia, la via della casa della carità, l’acqua scorreva già velocemente, mi arrivava al ginocchio. Ero ancora solo e mi sentivo impotente. Guardai in alto verso il cielo che era ancora buio, chiesi aiuto a Dio.

Tre mie colleghe OSS mi risposero che avrebbero tentato di venire. Le vidi arrivare a piedi da viale Bertacchi, camminando controcorrente, bagnate fino all’inguine. Ero sul portone, ringraziai Dio ed ognuna di loro al loro arrivo. Quando vidi arrivare anche l’infermiera, le due cuoche e l’educatore, tutti bagnati dalla vita in giù, riguardai il cielo e pensai: "Grazie, noi oggi ce la facciamo". Alle 10 io e l’educatore controllavamo ogni angolo della casa, continuavamo ad avere elettricità grazie al gruppo elettrogeno. In cucina le cuoche lavoravano a mollo con gli stivali. Al primo piano le mie colleghe, splendide colleghe, si erano già organizzate con gli ospiti. Le fatiche di due anni di Covid erano servite, usavamo le stesse procedure organizzative che avevamo imparato. Le colleghe erano serene e cantavano con gli ospiti "Romagna mia", altre due ospiti anziane dicevano dei rosari a manetta.

Durante il giorno ci hanno raggiunto altre due colleghe. Mi muovevo continuamente, di sopra da loro e di sotto per controllare l’andamento dell’acqua il cui livello, grazie a Dio, aveva smesso di crescere. Pensavo di essere io a confortare gli ospiti e le colleghe, invece erano loro che confortavano me. Due giorni dopo, io e mia moglie riuscimmo a raggiungere nostra figlia Anna. Ci raccontò che la nostra assenza era stata sostituita dalla presenza di medici e infermieri. Avevano saputo dai telegiornali la situazione della nostra zona, e si erano alternati a farle compagnia al posto nostro.

Di quei giorni al lavoro ricordo la fatica, tanta fatica, ma che spariva quando veniva la gente ad aiutarci. Che grande solidarietà ho visto in quei giorni. La Casa della Carità con l’alluvione ha subito molti danni e perso molte cose, ma a me ne ha portata una molto importante: la consapevolezza che non siamo mai soli se scegliamo di non essere soli, c’è sempre qualcuno che ti dà una mano se gliela chiedi. Ho imparato a chiedere aiuto, ho capito il valore delle persone che ho vicino a me, che è un valore molto alto, più di quello che immaginavo prima. Sono queste le cose che ti porti dentro per tutta la vita, e che neanche un’alluvione ti può portare via.

Veroli Corrado, Lugo