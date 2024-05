Alluvione un anno dopo - "Grazie ai 'vasi comunicanti' creati rapporti di amicizia indissolubili"

Ho due foto, tra le tantissime, che mi ricorderò sempre: mio figlio che guarda un piano della nostra casa portato fuori nel parcheggio; la mia laurea e il mio diploma, riemersi dal fango.

Quando l'acqua arrivò, inaspettata, nella chat dei vicini Linda registrò un vocale e consigliò a tutti di lasciare aperte porte e finestre perché il principio dei vasi comunicanti avrebbe ugualmente immerso tutto nel fango ma, allo stesso modo, poi l'acqua si sarebbe ritirata più facilmente. I vasi comunicarono ancora quando tanta gente venne a casa mia ad aiutarci. I vasi comunicanti fecero sì, poi, che per diversi giorni tutta la mia famiglia andasse ad aiutare chi era messo peggio di noi. I vasi comunicanti hanno fatto arrivare tante persone, più o meno giovani da fuori provincia e regioni. Alcuni di queste persone, grazie ai vasi comunicanti, hanno creato rapporti di amicizia indissolubili.

Dennis Ricci, Faenza