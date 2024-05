Alluvione un anno dopo - "Insieme a mio figlio portavo pizze e dolci regalati dal mio amico fornaio agli sfollati"

Ricordo ancora bene certe emozioni vissute in prima persona, come tante altre persone quei momenti li ho vissuti da dentro lavorando con una divisa addosso. Quella sera di maggio a Ravenna già c’era tensione nell’aria quando è iniziato il mio servizio: c’era caos dappertutto ma procedeva con tranquillità, forse troppa, un po' come la quiete prima della tempesta. Poco dopo le 22 aumentano, ancora, le preoccupazioni per una precisa località. Si creò un gran viavai di divise: chi per controllare l’evolversi delle criticità, chi per evacuare e chi per assistere i residenti per problematiche sanitarie. Passarono i minuti e si presentarono una varietà di persone che spaziavano dall’anziano in stato di agitazione che non sapeva a chi affidarsi, al giovane che reagiva all’agitazione con un fare tipo strafottenza. Qualcuno di noi presenti aveva già avuto un assaggio di quello che poteva succedere perché su base volontaria andava ad aiutare i vicini faentini alluvionati solo qualche settimana prima.

Pioveva a tratti con intensità variabile e il fiume faceva rumore, ma non il classico rumore rilassante dello scorrere dell’acqua. La riva ormai non esisteva più, il livello dell’acqua era allo stesso della strada, i tombini gorgogliavano, come uno scarico che fatica a funzionare poi l’acqua che si alza. Molte persone hanno evacuato, alcune con i mezzi propri carichi come se dovessero partire per piacevoli vacanze ma con il viso di chi spera di non perdere ricordi di una vita, altri se ne vanno a piedi fino all’autobus utilizzato come navetta fino a luoghi di accoglienza, altri ancora che sfidano la sorte perché tanto sono ai piani alti e nulla può succedere. Ricordo bene anche il momento in cui partì la sirena di una fabbrica del posto, ormai c’era tutto intorno un silenzio quasi irreale. Si sentiva solo il rumore dell’acqua fino a quando questa sirena non iniziò a suonare. Qualche decina di secondi poi saltò la corrente. Era tutto buio, altri allarmi suonavano qua e la e noi non sapevamo nemmeno più che ora fosse. Era notte, eravamo completamente bagnati, ma ancora non era il momento di tornare al caldo.

In tutto questo molti di noi continuavano a sperare che le proprie famiglie se la passassero bene, e che fossero al sicuro. E dire che dopo qualche giorno è anche il compleanno di mia moglie! Le giornate continuavano così, fra turni interminabili ed emozioni da gestire, ma la famiglia era stata spostata al sicuro e potevo dedicarmi interamente agli altri. Passavano i giorni ed alcune località già si preparavano a ripartire mentre altre erano ancora nel pieno della criticità. Era il momento di rimboccarsi, di nuovo, le maniche. Finiti i turni di lavoro indossavo gli stivali, caricavo la macchina con i pochi attrezzi disponibili e via ad aiutare le persone. Giocare nel fango da piccoli era piacevole, invece ora aveva un retrogusto quasi amaro. Negli occhi delle persone traspariva smarrimento, desolazione, ma spesso si riempivano di felicità quando qualcuno si rendeva disponibile per aiutarli. Le zone diventavano magicamente una grande famiglia dove si lavorava tutti spalla a spalla!

Tanta gente ha partecipato in prima persona, alcuni con il pensiero, altri con importanti contributi. Infatti un altro ricordo che porterò con me riguarda proprio il contributo fatto da un amico fornaio: sapendo che spesso mi portavo in zone disagiate per aiutare chi stava molto peggio di me, ha preparato più confezioni piene di pizze salate e altre con prodotti dolci, e in quel momento mi era venuta un’idea. Ho deciso di far comprendere il motivo per cui mio figlio mi vedeva così poco, quindi proprio insieme a lui abbiamo caricato le delizie in macchina e ci siamo dedicati ad un quartiere. Ha così tastato con mano quello che fortunatamente siamo riusciti ad evitare per un soffio. Ad ogni casa lo vedevo più consapevole, e la gente a cui offriva un piccolo pensiero rispondeva con sinceri sorrisi. Spero che anche a lui questo ricordo rimanga ben impresso, pur rimanendo un lontano ricordo.

Francesco